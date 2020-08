Rendez-vous à Pernay pour la septième étape du Grand National

Le haras de Bel Air, à Pernay, accueillera dès jeudi la septième étape du Grand National FFE/AC Print de saut d’obstacles. De nombreux très bons cavaliers français et leurs chevaux feront le déplacement en Touraine pour ce rendez-vous. En point d’orgue, le Grand Prix Pro Élite 1,50m se tiendra dimanche.

Pendant quatre jours, à Pernay en Indre-et-Loire, près de deux mille départs seront donnés sur les deux pistes de compétition du haras de Bel Air. Près de quatre-vingts couples sont attendus dans le Grand Prix Pro Élite à 1,50m, support de la septième manche du Grand National FFE/AC Print, qui compte cette saison dix étapes. Point d’orgue dominical, il est prévu à 14h30, en conclusion d’un week-end qui s’annonce très sportif! Yann Royan, chef de piste international, épaulé par Michel Chambon et Emmanuel Echner, aura fort à faire tant au niveau de la création des parcours que du montage pour départager un plateau de cavaliers très relevé.

Benoît Cernin et Uitlanders du Ter, vainqueurs dimanche de l’étape du Grand National de Cluny et champions de France Pro Élite en titre, seront notamment présents. Benoît sera accompagné de son coéquipier Paul Delforge, en selle sur sa très bonne jument Britney du Banney. À noter également la participation de trois vainqueurs des précédentes éditions du Grand National de Pernay: Geoffroy de Coligny (2015), Maëlle Martin (2017) et Thomas Lambert (2018). Seront également du voyage des cavaliers très expérimentés et habitués des plus grands rendez-vous internationaux tels qu’Alexis Deroubaix, neuvième des Jeux équestres mondiaux de Tryon en 2018, Reynald Angot, champion du monde par équipes en 2002, Jérôme Hurel, membre de l’équipe de France aux championnats d’Europe de 2015, Marie Pellegrin, Aymeric de Ponnat, Guillaume Foutrier, Pierre-Marie Friant, Harold Boisset ou encore Mégane Moissonnier, membres des équipes de France.

Equitation Les honneurs pour Scott Brash à Grimaud IL Y A 7 HEURES

Qui succédera à l’équipe de Benoît Cernin et Paul Delforge lors de cette nouvelle étape du circuit fédéral? Il y a beaucoup de suspens en perspective dans cette course aux points avant la finale qui devrait se dérouler au Mans. Une satisfaction pour l’équipe organisatrice, pilotée par Marie-Laure, Eliott et Arthur Deuquet, qui aura à cœur, comme tous les ans, de faire profiter aux cavaliers des installations du haras, qui compte deux belles carrières de compétition, un espace de restauration agrandi avec sa terrasse et un bar à vin qui font face à la carrière d’honneur, pour ne rien rater du sport, un nouveau village d’exposants, mais aussi cent boxes en dur et cinq cents boxes démontables installés pour accueillir comme il se doit tous les chevaux engagés ce week-end.

Sur les vingt-cinq épreuves du programme, douze sont destinées aux cavaliers professionnels, neuf aux amateurs et quatre de type Préparatoires. Au total, 94.000 euros de gains seront distribués dont 20.000 euros pour le Grand Prix Pro Élite 1,50m disputé aux couleurs du département d’Indre-et-Loire.

Equitation L’étape du Grand National de Cluny pour Benoit Cernin HIER À 12:26