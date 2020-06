Dès ce week-end, les cavaliers professionnels français de saut d’obstacles vont retrouver les terrains de concours pour des épreuves Préparatoires et Pro. Les Cycles classiques de la Société hippique française (SHF) ont quant à eux déjà repris depuis le 25 mai pour les jeunes chevaux. Le tout dans le respect de règles sanitaires strictes.

C’est une reprise que les cavaliers professionnels ont été nombreux à attendre avec impatience. À partir du 11 juin et durant tout le week-end, cinq concours à huis clos réservés aux professionnels sont organisés dans différentes régions de France: à Aix-Meyreuil (13), Barbaste (47), Liverdy en Brie (77), Nîmes (30) et Sancourt (59). Xavier Trouilhet, gérant du pôle hippique de Lou Chibaou à Barbaste, en Nouvelle-Aquitaine, et président de la commission de saut d’obstacles de la Fédération Française d’Équitation (FFE), justifie l’organisation de ces concours à huis clos. “Ils sont réservés uniquement aux professionnels, avec des épreuves Préparatoires et Pro. Pour ma part, le week-end prochain (du 11 au 14 juin, ndlr), j’ai établi un programme comportant des épreuves Préparatoires et deux épreuves Pro par jour, avec une Pro 1 le dernier jour. Cela répond à une forte demande des professionnels, qui ont besoin de remettre leurs chevaux en route avant de repartir en concours internationaux.” À cette occasion, Barbaste propose un nouveau format d’épreuves à dotations variables, avec “la dotation et le montant de l’engagement [qui] sont proportionnels au nombre d’engagés”, explique Xavier Trouilhet. Cette formule est une piste de travail pour améliorer les disparités entre les différentes régions de France, en terme du nombre d’engagés notamment.



Pour les cavaliers professionnels de jeunes chevaux, la reprise est bien entamée depuis le 25 mai et de nombreux concours organisés sous l’égide de la Société hippique française ont eu lieu, comme à Saint-Lô (50), Deauville (14), Barbaste (47), Cluny (71)… Lors d’une étape du Cycle classique à Bonneval (45), Valérie Tong, présidente du jury, s’est confiée sur cette reprise: “Les cavaliers n’attendaient qu’une chose, la reprise. […] À Bonneval, on respecte vraiment le protocole sanitaire. Tous les cavaliers jouent le jeu. Le port du masque est obligatoire, je n’ai pas vraiment besoin de le rappeler au micro. Les gestes barrières sont bien respectés.”



La reprise des concours internationaux dans l’hexagone est prévue pour la semaine suivante, du 17 au 21 juin, dans les installations du Hubside Jumping à Grimaud. Les écuries varoises devraient accueillir quatre semaines de compétitions d’ici mi-juillet, allant du CSI 1* au CSI 5*.

