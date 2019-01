Retour sur la finale de la Coupe du monde de dressage 2018

Pour la dernière finale de Coupe du monde, dix-huit couples se sont affrontés sur deux jours. Isabell Werth avec sa sublime jument noire Weihegold OLD étaient présentes en pleine confiance après une des succès lors des étapes Coupe du monde de Stuttgart et Amsterdam. Laura Graves avec son fidèle Verdades espérait elle aussi une belle performance après de très bons résultats au CDI 5* de Wellington, aux États-Unis. D’autres célèbres dresseurs pouvaient également prétendre à une belle place tels que Dorothee Schneider, Patrick Kittel ou encore Jessica Von Bredow-Werndl.



Lors du Grand Prix, Laura Graves a fait sensation avec son puissant hongre, en déroulant une reprise séduisante. Avec une moyenne de 81,413%, l’Américaine a réussi à surpasser la concurrence. On attendait pourtant Isabell Werth et Weiheglod OLD en tête lors de cette épreuve Mais le couple n’est pas parvenu à battre la moyenne de Laura Graves et Verdades, sortant de piste avec une note de 78,261%. En troisième position, loin derrière les deux premières, on retrouvait Jessica Von Bredow-Werndl avec Unee BB, suivis de près par Dorothée Schneider et Sammy Davis Jr. Heureusement pour Isabell Werth, seul le classement de la Reprise Libre en Musique a déterminé le classement de cette finale.



Le lendemain donc, Isabell Werth s’est élancée en avant-dernière position, réussissant une Libre remarquable. Avec un piaffer engagé et haut, un passage spectaculaire, et des appuyés élégants, la reine du dressage mondiale est parvenue à réaliser une prestation exempte de faute avec sa jument. Le couple est alors ressorti de piste avec la spectaculaire moyenne de 90,657%. Malgré la confiance engrangée la veille, Laura Graves n’a toutefois pas réussi à faire mieux qu’Isabell Werth avec une moyenne de 89,082%. Un premier piaffer manquant d’engagement a couté quelques centièmes à l’Américaine. En troisième position, on a retrouvé Jessica Von Bredow-Werndl avec un score de 83,725%, assez éloigné des deux premières, mais suffisant pour conserver la troisième place.



Seul français à s’élancer lors de cette finale, Ludovic Henry et After You ont terminé à la treizième place du Grand Prix. Pour leur Reprise Libre en Musique, le couple a quelque peu déçu, malgré le soutien du public, en obtenant un score de 72,786%. En effet, ils réussirent précédemment de meilleures performances, notamment au CDI-W de Göteborg en 2018.