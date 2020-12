Cela a été une décision très difficile à prendre pour moi, mais je l’ai prise hier.” La semaine dernière, la cavalière de saut d’obstacles Luciana Diniz a annoncé que sa crack Fit For Fun 13 (Han, For Pleasure x Fabriano) n’irait pas jusqu’aux Jeux olympiques de Tokyo, reprogrammés à l’été prochain en raison de la pandémie de Covid-19. L’annonce de la pré-retraite de la fantastique alezane avait été faite en novembre dernier via nos consœurs de Worldofshowjumping. Dans un portrait de la fille de For Pleasure, son propriétaire Ralf Jünger avait à l’époque révélé que la belle alezane devait prendre sa retraite après les Jeux olympiques de Tokyo en 2021.

« Je crois que Fit m’a donné tout ce qu’elle pouvait. Elle est la meilleure jument de ma vie. J’ai parlé avec elle hier, j’ai passé beaucoup de temps à ses côtés, puis je l’ai montée. Je lui ai demandé ce qu’elle voulait faire et elle a dit “non”. Je n’irai pas à Tokyo avec Fit For Fun. C’était un rêve, mais cela ne pourra pas se faire je crois », a expliqué Luciana Diniz les larmes aux yeux, à une question au sujet de sa participation aux Jeux olympiques. Pour rappel, le couple ont participé aux Européens d'Aix-la-Chapelle en 2015, de Göteborg en 2017, et aux Jeux olympiques de Rio en 2016 où elles avaient obtenu la neuvième place individuelle.

Equitation Giovani de la Pomme en a fini avec le sport IL Y A 3 HEURES

Si la décision a naturellement dû être difficile à prendre, Ralf Jünger avait déjà annoncé que même si les Jeux étaient l’objectif principal de Fit For Fun, et probablement sa dernière grande sortie sportive. « Nous l’écouterons et la laisserons choisir si elle souhaite aller à Tokyo ou non. Fit For Fun a déjà prouvé à tout le monde de quoi elle est capable. Il ne lui reste rien à prouver. » Déjà éloignée des concours cette année, Fit For Fun s'était consacrée aux transferts d’embryon.

Malgré d'indéniables qualités, celle que beaucoup considéraient comme la « meilleure jument du monde » va donc terminer sa carrière sportive sans titre en grands championnats. Sans aucun doute, Fit For Fun restera l’une des juments les plus remarquées pour ses nombreuses qualités.

Equitation Laura Kraut et Confu s’imposent à Wellington IL Y A 9 HEURES