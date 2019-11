Rodrigo Pessoa et l’équipe irlandaise, c’est terminé

Rodrigo Pessoa a officialisé en fin de semaine sa fin de collaboration avec l’équipe irlandaise. Chef d’équipe des vestes vertes depuis mars 2016, le Brésilien vainqueur de trois finales de Coupes du monde et champion olympique compte se concentrer sur sa cavalière de cavalier, avec comme projet une participation à de derniers Jeux olympiques, à Tokyo. Pour l’échéance japonaise, il mise d’ailleurs sur Quality FZ, un bai qu’il a récupéré il y a quelques mois.



Grâce à Rodrigo Pessoa, l’Irlande a pu décrocher son ticket olympique à la dernière minute, lors de la finale de la Coupe des nations de Barcelone, début octobre. En 2017, l’Île Verte a également décroché l’or par équipes lors des championnats d’Europe Longines de Göteborg. Des accomplissements dont le Brésilien s’est réjoui, et qui lui donne le sentiment d’avoir rempli son contrat : “En refermant ce chapitre de chef de l’équipe d’Irlande, j’ai le sentiment d’avoir accompli ma mission avec eux”, explique Rodrigo Pessoa. “La qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 était notre objectif, et nous l’avons atteint, avec un vivier large mais uni. Sur la route de cette qualification, nous avons décroché le titre européen par équipes, qui nous avait échappé pendant quinze ans. Je suis fier de dire que plus de trente cavaliers ont concouru en Coupes des nations ces trois dernières années. Peu de nations peuvent de targuer d’en avoir fait autant. L’Irlande est une nation avec un groupe large de cavaliers internationaux talentueux, et je suis fier d’avoir travaillé avec eux durant ma mission.”