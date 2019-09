Roger-Yves Bost et Michel Robert en grande forme à Valence

Dans le Grand Prix Hubside du CSI4* de Valence, seulement sept couples sur cinquante partants se sont qualifiés dans le barrage. En première manche, de nombreuses paires confirmées ont été écartées du barrage en raison d’un petit quatre points. Ce fut le cas notamment pour Simon Delestre en selle sur Ucello de Will, Patrice Delaveau et Click N’Chic*HDC, le Suédois Henrik Von Eckermann associé à Best Boy 2 ou encore Olivier Robert et Tempo de Paban.

Au barrage, les quatre premiers, Titouan Schumacher et Atome Z, Lucas Porter et C Hunter, Anthony Condon et Sfs Aristio, ainsi que Emeric George et Chopin des Hayettes sont partis sur les chapeaux de roues. Ils réalisent des parcours très rapides mais tous entachés de barres par terre. Cinquième à s’essayer à cette seconde manche, Roger-Yves Bost a profité de la grande forme de Sangria du Coty, tout spécialement préparée ces dernières semaines pour les championnats d’Europe Longines, pour signer un parcours parfait et extrêmement rapide. Double sans-faute également, Yuri Mansur et Dayro Arroyave ne sont pas parvenus à rattraper Bosty.

Dans le Grand Prix 3*, Michel Robert et Emerette ont mis tout le monde d’accord. Après deux troisièmes places lors du premier week-end de compétition dans le sud de la France, le septuagénaire et sa fille de Diarado ont raflé la mise en le Grand Prix. Avec un chronomètre de 41”44, la paire a dominé les débats, dans un barrage disputé contre sept autres couples. Associé à son jeune Finn Lente, il prend la deuxième place, grâce à un double sans-faute très rapide. Sur la troisième marche du podium Patrice Delaveau a manqué de chance, laissant l’ultime obstacle à terre, sur le dos de Silver Deux de Virton*HDC. Les barres sont tombées également pour Emanuele Gaudiano, Beat Mändli, Henrik von Eckermann et Yuri Mansur qui ont tous affichait quatre points en sortie de piste, tandis que Michael Whitaker laissait deux barres au sol.

