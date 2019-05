Rome accueille la 87ème édition de son CSIO

La compétition aura lieu sur la Piazza di Siena considéré autrefois comme le parc le plus élégant de la ville. L’Italie tentera de faire aussi bien que la saison dernière et qu’en 2017, années où la Squadra Azzurra était grimpée sur la première marche du podium dans la Coupe de nations. Toujours l’an passé devant son public, Lorenzo de Luca avait parachevé ce week-end en s’imposant dans le Grand Prix CSIO 5* sur Scuderia 1918 Halifax van Het Kluizebos. Non sélectionné pour la Coupe des nations en 2018, le tenant du titre portera cette année les couleurs italiennes dans l’épreuve par équipes, cette fois-ci accompagné de Ensor de Litrange LXI.



Toujours du côté du Vieux Continent, l’Irlande se présentera avec de bons atouts. Les cavaliers de L’île Verte pourront compter sur le couple prometteur que forment Darragh Kenny et Balou du Reventon. Le cavalier fera aussi paire avec Important de Muze, troisième le week-end dernier dans le Grand Prix CSIO 5* de La Baule. De son côté, Cian O’Connor fera la paire avec Irenice Horta et PSG Final pour leur deuxième compétition à ce niveau.

Seulement septième l’année dernière, les Néerlandais viendront en force pour essayer de briguer une meilleure position. Cette année, le champion du monde Jeroen Dubbeldam concourra avec son actuel cheval de tête Roelofsen Horse Trucks Eldorado.Willem Greve se présentera avec ses deux juments Zypria S et Formidable.

L’Allemagne qui s’était retrouvée au pied du podium l’an dernier comptera sur une éventuelle performance de Daniel Deusser, Katrin Eckermann, Christian Kukuk et Jörne Sprehe.



Pour cette édition 2019, l’une des nations les plus redoutables sera la Suisse. Lauréats de la Coupe des nations Longines de La Baule la semaine passée, deuxièmes à Rome l’année dernière, les Helvètes participeront avec les cavaliers performants du moment afin d’espérer la pole position à l’instar de Martin Fuchs, gagnant le week-end dernier à Madrid, qui emmène cette fois-ci The Sinner. Cependant, c’est bel et bien le numéro un mondial Steve Guerdat qui figure comme l’arme principale des Suisses pour espérer accéder à la plus haute marche du podium. Cependant, les vestes rouges feront face à une autre nation à succès : La Suède. Elle concourra avec Henrik Eckermann, gagnant du Grand Prix CSI 5* de Windsor, mais aussi Peder Fredericson et son brave Catch me Not S, troisième lors de la finale Coupe du monde Longines à Göteborg.



Les Français tenteront ce week-end de réitérer un classement dans la Coupe des nations, cette fois ci avec les prestations de Félicie Bertrand et sa jument Sultane des Ibis. Simon Delestre fera de son mieux avec Uccello de Will, tandis que Kevin Staut fera notamment paire avec et sa nouvelle monture, Ucello de Beaufour. Pierre-Alain Mortier et Olivier Perreau complèteront les rangs.