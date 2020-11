C’est avec une grande tristesse qu’Amanda Derbyshire a confirmé à nos confrères du magazine britannique Horse & Hound que Roulette BH ne reprendra pas la compétition. “Je donnerais littéralement n'importe quoi pour le récupérer. J'ai prié jour et nuit pour lui, mais je ne peux pas. Roulette était mon cheval pour les Jeux olympiques. Je n’avais aucun doute là-dessus - et personne n’en avait. Il avait tout le talent et toutes les qualités pour être un cheval de championnat” , explique-t-elle.

Bertie, comme le surnommait actuellement sa cavalière, aura marqué les esprits des amateurs de saut d’obstacles. À dix ans, il avait déjà tout d’un grand et a enchaîné les bonnes performances. Débuté à l’international par les Britanniques Philip Miller et Ben Walker, il avait rejoint une autre représentante de l’Union Jack – Amanda Derbyshire – en mai 2018. Cette année-là, tous deux avaient pris la troisième place du prestigieux Grand Prix King George V du CSIO 5* d’Hickstead, avant de réaliser un parcours vierge de pénalité à Barcelone, à l’occasion de la première manche de la finale du circuit des Coupes des nations Longines. Les deux complices se sont ensuite adjugés le Grand Prix du CSI 3* de Wellington en mars 2019, et conclu au second rang de celui du CSI 4* d’Upperville, trois mois plus tard, avant que cette trajectoire ascendante ne soit interrompue par leur malheureuse chute.