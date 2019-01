Saisis, les chevaux d’Emanuel Andrade mis aux enchères

L’ancien dirigeant du Trésor public vénézuélien Alejandro Andrade est accusé par le fisc américain d’avoir détourné un milliard de dollars du gouvernement vénézuélien. Le 17 Novembre 2018, le FBI s’était alors rendu dans sa propriété en floridienne, à Wellington. Des montres de luxe, plusieurs voitures, mais aussi chevaux ont été saisis. Quatorze des équidés seront mis en vente le mois prochain.



Les chevaux en question étaient montés par son fils, Emanuel Andrade, cavalier international vénézuélien. Quatorze d’entre eux vont être mis aux enchères du 19 au 26 février. Une caution de cinquante mille dollars sera demandée pour toute personne voulant enchérir, afin de ne retenir que des acheteurs sérieux. CWS Marketing, qui sera en charge des enchères, proposera aux acheteurs de rencontrer les chevaux avec deux accompagnateurs entre le 28 janvier et le 11 février.



Les chevaux attendent leurs futurs acheteurs en Floride, au Delray Equestrian Center où ils profitent de sortie quotidiennes au paddock, de soins journaliers, ainsi que d’un travail régulier, comme le précise Brandon Mills, gérant des écuries. Parmi eux, certains sont connus d’un grand nombre d’amateurs de saut d’obstacles. On compte notamment Hardrock Z, l’étalon Zangersheide aujourd’hui âgé de seize ans, qui a participé aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Clouwni, un hongre Holsteiner de seize ans qui a pris le départ aux Jeux équestres mondiaux de Caen, en Normandie, sera aussi un des lots les plus en vue, tout comme Ricoré de Courcelle, qui était précédemment monté par le Français Aymeric de Ponnat.



De son côté, Alejandro Andrade a plaidé coupable pour détournement d’argent et a été condamné à dix ans de prison. Il sera incarcéré le 25 février prochain.