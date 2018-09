Sameh El Dahan en outsider dans le Grand Prix 5* de Calgary

Malgré une journée couverte et des températures plus froide que la semaine dernière, l’immense piste en herbe de Calgary a accueilli quelques milliers de personnes. Considéré comme l’un des Grand Prix les plus difficile du calendrier, le chef de piste Leopoldo Palacios n’a pas déçu et a tracé un parcours pour tester les meilleurs mondiaux. Dimensions imposantes, combinaisons difficiles, lignes techniques et exigeantes étaient au programme pour la quarante-deuxième édition de ce Grand Prix. Avant le début de l’épreuve, Palacios a même affirmé que “le parcours est difficile et exigeant mais mais il y a une raison pour ça. C’est la plus grande dotation pour un Grand Prix. Le parcours que j’ai dessiné ici est plus difficile que ceux que j’ai construit pour les Jeux olympiques !”

C’est Maikel van der Vleuten qui a signé le premier double sans-faute de la compétition. Steve Guerdat, lui, n’a pas été en mesure de l’imiter et a quitté la piste avec neufs points de pénalité, concédés sur la dernière ligne. Mais c’est bien Sameh El Dahan qui a été le meilleur, offrant au public un superbe sans-faute qualificatif pour le barrage. Enfin, le public attendait Éric Lamaze, mais Fine Lady 5 n’a pu empêcher deux fautes sur les deux derniers obstacles.

C’est donc au barrage que s’est jouée la victoire. Maikel van der Vleuten, premier à s’élancer, a signé un remarquable sans-faute, franchissant la ligne d’arrivée en 42″98. Mais Sameh El Dahan, déjà vainqueur du Grand Prix du Longines Paris Eiffel Jumping début juillet, n’avait pas dit son dernier mot! L’Egyptien a signé un chronomètre de 42″21, s’offrant la plus belle victoire de sa carrière. “C’est l’un des plus moments de ma vie, évidemment”, a confié le lauréat en sortie de piste. “Mon sentiment est indescriptible. J’ai besoin de quelques jours pour m’assurer que tout se passe bien et croire que cela s\’est réellement passé!”

Concédant quatre points de pénalité au tour initial malgré un bon parcours sur Eros, le Bordelais Olivier Robert a préféré abandonner avant le dernier enchaînement de la deuxième manche, après avoir laissé trois barres à terre. Il a été le meilleur Français, douzième. Cédric Angot et son attachant Saxo de la Cour, double sans-faute dans la Coupe des nations le vendredi, en ont fait de même. Tombé lui dans l’épreuve par équipes la veille, Edward Levy a préféré ne pas prendre le départ avec Sirius Black.