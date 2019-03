Samuel Parot remporte un Grand Prix exigeant à Wellington

En Floride, le Winter Equestrian Festival bat son plein pour encore quatre semaines. Les week-end, les pistes de Wellington ont accueilli un CSIO 4*. Le samedi avait donc lieu une étape de la Coupe des nations qui a été remportée par l’équipe des États-Unis. Le lendemain s’est déroulé un Grand Prix, qui a été d’une exigence rare pour les cavaliers et leurs montures et où seuls deux barragistes se sont affrontés : Samuel Parrot et Eve Jobs. Et cette fois-ci le Chili a pris l’avantage sur les États-Unis.



La Coupe des Nations de Wellington a été très disputée puisqu’elle a offert aux spectateurs un barrage entre les États-Unis et l’Irlande. En effet, ces deux nations se sont particulièrement bien comportées lors des deux manches. Dans le camp américain, le seul à avoir exécuté un double zéro est le jeune Wilton Porter en selle sur Caletto Cabana. Les deux pilotes les plus chevronnés que sont Beezie Madden et Mclain Ward ont chacun concédé une barre dans l’une des deux manches. Adrienne Sternlicht a quant à elle fait neuf points en première manche avant de faire mieux dans la seconde, en étant pénalisée de quatre points seulement avec Toulago, l’ancienne monture de Pius Schwizer. Du côté irlandais, l’expérimenté Shane Sweetnam est celui qui a fait tomber le plus de barre en selle sur Kirschwasser SCF en étant pénalisé de quatre puis de huit points dans le deuxième acte. En revanche, deux de ses coéquipiers, Lorcan Gallagher et Daniel Coyle, ont quant à eux conservé un score vierge lors des deux tours. Paul O’Shea avec le fils d’Emerald van’t ruytershof, Imerald van’t Voorhof a quant à lui effectué deux parcours à quatre points.

Ex-æquo, État-Unis et Irlande ont donc dû être départagées lors d’un barrage, à l’occasion duquel McLain Ward et Daniel Coyle se sont affrontés. L’Irlandais a malheureusement été pénalisé de douze points, et l’Américain s’en est sorti sans la moindre barre tombée au sol, assurant ainsi la victoire à sa composition. Le Canada s’est assurée la troisième place avec treize points.





Le Grand Prix a quant à lui été remporté par le Chilien Samuel Parrot (en photo) et son talentueux Atlantis. Pourtant, le tour initial n’a pas été une promenade de santés, loin de là. Des couples particulièrement expérimentés à l’image de Beezie Madden et de Coach qui a été pénalisé de huit points, ou encore, de McLain Ward en selle sur Clinta qui a préféré abandonner.

Ainsi, seuls deux couples ont réussi à sortir indemnes de ce tracé : Eve Jobs et Venue d’Fées des Hazalles et Samuel Parrot avec Atlantis. La première, héritière du défunt co-créateur d’Apple Steve Jobs, a cumulé sept points au barrage : “Il [Samuel Parot] est toujours très rapide […] Je savais qu’il y avait très peu de chances que j’aille plus vite que lui, donc j’ai tenté de laisser toutes les barres sur leurs taquets. Malheureusement, j’ai fait tomber la dernière. J’ai poussé un peu trop fort. (..) J’ai aujourd’hui signé mon meilleur résultat”, a commenté l’amazone. Samuel Parrot a réussi à faire mieux en étant pénalisé de seulement quatre points avec son fils d’Andiamo de seize ans qui à cette occasion a remporté son septième Grand Prix.