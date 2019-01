Sangria du Coty de retour

Pas remise de sa blessure contractée lors du CSIO 5* de Rome en mai dernier, Sangria du Coty n’avait pu s’aligner dans les rangs de l’équipe de France de saut d’obstacles pour les Jeux équestres mondiaux 2018 de Tryon. Son cavalier Roger-Yves Bost peut toutefois se réjouir, puisque la fille de Quaprice Bois Margot est prête à concourir à nouveau. Elle reprendra la compétition cette semaine lors du Mediteranean Equestrian Tour d’Oliva, en Espagne.



“Physiquement elle va très bien”, a expliqué son cavalier au site spécialisé GRANDPRIX-Replay.com. “Nous espérons que ça va tenir ! Je dois dire que j’ai hâte de la remonter parce que quand je suis sur son dos, j’ai tout de suite l’impression d’être meilleur cavalier !”, a-t-il poursuivi. Après plusieurs mois sans compétition, Sangria devrait donc se remettre en route sur plusieurs parcours sur des hauteurs moindres pour se remettre en état de forme.



Quoi qu’il en soit, son retour est porteur d’espoir, d’une part pour l’équipe de France, et d’autre part pour son cavalier. En effet, lorsque la jument s’est blessée au CSIO 5* Rome, au paddock, il était tout de même question de la revoir quelques semaines plus tard lors du CSIO 5* de Dublin. Mais la FFE a annoncé son forfait quelques temps avant l’étape de la Coupe des nations Longines. “D’un commun accord entre le cavalier, les propriétaires et l’équipe fédérale d’encadrement technique, la décision a été prise de laisser à la jument un temps supplémentaire de repos”.

Malgré les efforts de l’équipe de Roger-Yves Bost, Sangria n’a pu être prête à temps pour les JEM de Tryon.

Pour Roger-Yves Bost, il s’agit là aussi d’une très bonne nouvelle puisqu’après le départ de ses écuries de sa crack Sydney Une Prince, avec laquelle il avait participé à la médaille d’or par équipes des Jeux olympiques de 2016, le cavalier sera certainement soulagé de retrouver un cheval avec une telle qualité.