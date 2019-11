Scott Brash au nez et à la barbe de Darragh Kenny à Vérone

Dimanche après-midi s’est joué le Grand Prix du CSI 5*-W de Vérone, quatrième étape de la Coupe du monde Longines de la ligue de l’Europe de l’ouest. Au terme d’une première manche délicate et d’un barrage à seize, la victoire est tombée dans l’escarcelle de Scott Brash. Associée à la charismatique et talentueuse Hello M’Lady, l’Écossais, dernier à partir du deuxième acte, a déroulé un parcours phénoménal et très rapide en 35″55. “J’ai eu la chance de partir à la fin de l’épreuve donc j’ai pu décider à quelle vitesse j’allais devoir monter pour remporter la victoire”, a déclaré le lauréat, heureux, en conférence de presse. “Darragh (Kenny, arrivé deuxième, ndlr) a effectué un très bon parcours et il était déjà très, très rapide, donc j’ai dû prendre tous les risques!” L’ancien numéro un mondial a également pu se réjouir du retour au plus haut niveau de sa fidèle jument baie, qui a dû opérer de longues convalescences ces dernières années en raison de blessures. “M’Lady a été vraiment fantastique aujourd’hui et je suis très content d’elle! J’avais déjà terminé deuxième de ce Grand Prix de Vérone il y a quelques années avec Ursula XII (l’une de ses anciennes juments de tête, ndlr) donc je suis heureux d’avoir fait mieux! M’Lady est une jument délicate, qui peut être un peu stressée de l’atmosphère parfois, donc je dois toujours la relaxer. Elle a montré tout son talent au barrage et a été incroyable! Elle a eu une longue pause à cause d’une blessure mais est revenue très en forme, notamment aux championnats d’Europe de Rotterdam Longines fin-août, où nous avons aidé la Grande-Bretagne à obtenir sa qualification pour les Jeux olympiques Tokyo. Les JO sont en ligne de mire et j’espère que M’Lady sera ma meilleure cartouche.”

Pour une demi-seconde de retard, l’Irlandais Darragh Kenny a dû se contenter du deuxième prix avec Romeo. Le numéro un mondial Steve Guerdat, on ne peut plus en forme cette année et ce avec tous ses chevaux, a complété le podium.

Le meilleur Français a été Simon Delestre, onzième avec Hermès Ryan des Hayettes. Le Lorrain est son petit alezan ont écopé d’une faute au barrage, après avoir déroulé une superbe première manche.