Scott Brash clôture avec succès l’Hubside Fall Tour 2019

Pour Scott Brash, l’Hubside Fall Tour de Grimaud n’a pas seulement été l’occasion de remettre ses vieux complices Hello Sanctos et Hello M’Lady en route. L’Écossais y a en effet trusté les podiums, et a particulièrement brillé dans l’ultime acte de la saison se déroulant au sein des écuries rénovées par le richissime Sadri Fegaier. Associé à Hello Senator, un fils de Carambole âgé de neuf ans et encore en formation, l’ancien numéro un mondial a été le plus rapide au barrage en signant un double zéro. Pour le KWPN bai, il s’agit là de sa plus belle victoire, lui qui remportait ses deux premières épreuves internationales sur cette même piste, plus tôt dans le mois. “J’ai essayé de dérouler un barrage aussi fluide que possible avec Hello Senator, tout en restant le plus intérieur possible sur le tracé. Je suis heureux d’être resté en tête jusqu’au bout ! Je serai bien sûr de retour l’an prochain à l’Hubside Jumping. La piste et le paddock sont très grands et vraiment confortables pour les chevaux. Ce concours est conçu pour le bien-être des chevaux et c’est très important pour nous”, a commenté le lauréat de l’épreuve.



Pour seulement onze centièmes de retard, le Brésilien Eduardo Menezes a dû s’incliner avec Ennebel van het Posthuijs, un cheval du même âge que son prédécesseur. Associés depuis quelques semaines seulement, Marie Demonte et Tanael des Bonnes ont une fois de plus fait parler d’eux en complétant le trio de tête. Confié à la cavalière su sud-ouest dans le but d’être commercialisé, le bai a été plus rapide que Vegas de la Folie, monté par le Francilien Jérome Hurel.