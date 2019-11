Scott Brash signe le doublé dans l’Equita Masters de Lyon

Hier soir, la salle était comble pour la fameuse épreuve de l’Equita Masters, sur la grande piste du salon Longines Equita Lyon. Vingt des meilleurs cavaliers mondiaux ont été au départ de cette épreuve cotée à 1,60m, élaborée par le chef de piste Santiago Varela. Ce temps fort a d’ailleurs toujours été une occasion pour des chevaux jeunes ou peu expérimentés de se révéler au grand jour. Il a fallu faire vite et bien pour être sûr d’être qualifié parmi les dix couples en seconde manche. Du premier tour, deux cavaliers sont repartis avec un malheureux point de temps dépassé au compteur, comme l’Allemand Christian Ahlmann sur Ailina, et le champion d’Europe en titre Martin Fuchs avec Silver Shine. Déroulant un superbe deuxième passage par la suite, ils ont respectivement terminé sixième et cinquième. Le premier double sans-faute a été lui signé par l’Irlandais Mark McAuley, installé non loin d’ici, et son charismatique Miebello. Ils ont ainsi donné un chronomètre de référence de 43’’00, et les cavaliers suivants n’ont cessé d’aller de plus en plus vite pour s’imposer dans cette épreuve. Le public, qui avait investi des tribunes archi-pleines, était plus qu’enthousiaste devant ce grand sport! Il a pu encourager la seule représentante tricolore de l’épreuve, Pénélope Leprevost. La Normande, associée à Varennes du Breuil, a terminé dixième de l’épreuve après une faute au second tour.

Finalement, la victoire est revenue au maestro britannique Scott Brash qui a été le meilleur pour la deuxième année consécutive, puisqu’il avait déjà gagné cette même épreuve l’an passé avec Hello Mr President! Cette fois-ci aux rênes de Hello Shelby, l’ancien numéro un mondial a été l’auteur d’un barrage extrêmement rapide et d’une fluidité impressionnante. “Il y avait une super atmosphère et une très bonne ambiance”, a réagi le lauréat en sortie de piste. “C’était une très belle épreuve que je suis fier d’avoir gagnée à nouveau. Shelby a sauté de manière incroyable, et encore mieux au barrage. Je suis comblé de sa progression jour après jour et il semble prendre de plus en plus de plaisir!”