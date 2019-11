Sergio Alvarez Moya victorieux à Madrid

L’épreuve principale de ce samedi au CSI-W de Madrid était une 1,50 m en deux manches. Une épreuve difficile, où, à la mi-temps, seulement deux couples étaient sans pénalité. Au final, sur les dix cavaliers retenus pour la deuxième manche, huit seront sans pénalité et deux autres accuseront un point de temps dépassé, parmi lesquels Simon Delestre avec Qopilot Batilly Z.

Simon Delestre a été le seul Français retenu en deuxième manche, puisque Julien Epaillard sort avec deux fautes de Toupie de la Roque, alors qu’Olivier Robert et Vangog du Mas Garnier font tomber trois barres et ajoutent à leur score un point de temps dépassé.

Avec un point en première manche, la Portugaise Luciana Diniz prend l’option d’un sans-faute tranquille avec Chacco Blue II, qui lui vaudra la cinquième place. Moins de réussite pour Simon Delestre et Qopilot, qui font tomber deux barres pour une dixième place finale. Successivement, Martin Fuchs avec le Selle Français Tam Tam du Vallon, le Belge Dominique Hendricks sur Vintadge de la Roque et l’Espagnol Eduardo Alvarez Aznar avec Seringat sortent de piste avec une faute.

L’Italien Emanuele Gaudiano sera le premier à réussir le sans-faute avec Chalou dans un bon chrono, mettant la pression sur les quatre derniers cavaliers.

Son chronomètre est aussitôt battu par l’Allemand Christian Ahlmann et Solid Gold Z, qui améliorent le temps de six centièmes. L’Américaine Paris Sellon et Cassandra ne peuvent éviter une faute, alors que le numéro un mondial, le Suisse Steve Guerdat, joue la victoire, mais échoue à une demi-seconde avec le Selle Français Ulysse des Forêts.

Dernier à prendre le départ, l’Espagnol Eduardo Alvarez Aznar est bien décidé à offrir la victoire à son public et prend tous les risques. Sa jeune Kardenta van’t Meerhof, seulement âgée de neuf ans, répond parfaitement et l’Ibère relègue Christian Ahlmann à près d’une seconde, à la grande joie des spectateurs.