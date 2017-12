Simon, le crack de Beezie Madden, à la retraite

“Simon a vécu une carrière incroyable et nous sommes contents qu’il parte à la retraite”, a confié sa fidèle cavalière. “Nous tenons à remercier encore Abigail Wexner, propriétaire du cheval, qui nous a toujours soutenu !” Simon, c’était du talent, un charisme, et une longévité comme il en existe peu dans le sport. Le fils de Mister Blue avait entamé sa carrière à haut niveau en début 2009, sous la selle du triple médaillé d’or – olympique, du monde et d’Europe – Jeroen Dubbeldam. Le Néerlandais a rapidement sublimé tout le talent du hongre, terminant troisième de la finale de Coupe du monde de Leipzig puis sixième des Européens de Madrid en 2011.

C’est en novembre 2011 qu’Abigail Wexner, mécène de l’inégalable Beezie Madden, décide de l’acquérir. Avec l’Américaine, les succès s’enchaînent très vite, jusqu’à leur victoire dans la finale de Coupe du monde en 2013, à Göteborg, juste devant le récent couple champion olympique. Il y a quelques mois encore, Simon signait de beaux sans-faute en Grands Prix. Le duo avait fini quatrième et double sans-faute dans l’épreuve phare du CSI 3* de Beervelde, début août. Une longévité rare et saluée par tous. Pour le futur, le bai profitera de sa retraite chez sa cavalière, aux États-Unis.