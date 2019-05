Simone Blum reine de La Baule, Steve Guerdat s’incline

Simone Blum et sa fantastique DSP Alice ont affirmé tout leur talent de championnes du monde en titre en remportant le mythique Grand Prix Longines dimanche après-midi au CSIO 5* de La Baule. Après une Coupe des nations à cinq points vendredi, le couple a su relever le niveau et livrer une prestation impeccable sur le parcours imaginé par l’habituel Fréderic Cottier. De son côté, le numéro un mondial Steve Guerdat s’est qualifié sans aucune surprise pour le barrage sur sa fabuleuse Albfuehren’s Bianca. En finissant le barrage avec quarante-neuf centièmes de seconde de retard sur l’Allemande, le champion olympique Suisse a été rétrogradé à la deuxième place, n’ayant pas su surpasser la bravoure de la fidèle DSP Alice.

Pour une première participation au concours, les championnes du monde sortent satisfaites et aguerries de ce week-end “Quelle journée! Une victoire dans le Grand Prix de La Baule! Merci à la meilleure jument du monde, DSP Alice, à toute mon équipe, et tous ceux qui ont rendu cela possible. Je suis si reconnaissante d’avoir pu vivre ça”, a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux. Il est vrai qu’après la grande implication de Steve Guerdat dans la victoire de la Suisse dans la Coupe des nations de vendredi, à laquelle s’ajoute sa victoire dans l’épreuve majeure samedi, le parcours parfait du numéro un mondial dans le Grand Prix a dû intimider l’Allemande qui pouvait craindre d’être devancée! L’Irlandais Darragh Kenny, en selle sur Important de Muze, a été exemplaire en ne touchant aucune barre de l’épreuve. Avec six centièmes de seconde de trop, il a brigué la troisième place.

Le parcours était délicat et a eu raison de nombreux cavaliers. Le juge de paix a été le double vertical-oxer placé en numéro 11. Situé après la rivière, même les meilleurs ont connu des difficultés dessus. La Normande Pénélope Leprevost et son étalon Vancouver de Lanlore s’y sont notamment faits piéger. L’amazone, faute de vouloir reprendre son cheval, s’est retrouvée en grande difficulté à l’abord et a préféré abandonner malgré un superbe début de parcours. Sa compatriote Félicie Bertrand et sa bombe Sultane des Ibis ont elles écopé d’une bête faute en entrée de double malgré une jument qui a survolé les obstacles, démontrant encore une fois son audace. Olivier Robert a finalement été le seul Tricolore à être parvenu à se qualifier pour le barrage. Associé à l’exceptionnel Vangog du Mas Garnier, le Bordelais a écopé d’une faute en sortie de double au second tour, terminant à la sixième place.

Mention spéciale pour la Britannique Amy Inglis qui a, quant à elle, fait sensation avec son impétueuse Wishes. Pour leur tout premier CSIO 5*, ni le parcours ni le barrage n’ont posé problème puisqu’elles ont réalisé un remarquable double zéro. Elle forme avec sa jument un couple en devenir qui est à surveiller de très près. De son côté, le Belge Grégory Wathelet, a fini cinquième devant Olivier Robert.