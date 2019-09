St-Tropez, “Lucky Town” de Jessica Springsteen

L’atypique RMF Zecilie a prouvé tout son talent, ce soir au Longines Global Champions Tour de St-Tropez, support de l’avant-dernière étape du lucratif circuit. Au terme d’un barrage fleuve, où quatorze couples se sont bagarrés pour la victoire, l’Américaine Jessica Springsteen a été la meilleure. Sans s’affoler, l’amazone a déroulé un somptueux parcours aux rênes de sa jument de 12 ans, par Acolord, ne donnant pas l’impression d’aller particulièrement vite. Pourtant, Jessica Springsteen a été la meilleure sur le bord de la plage de Pampelonne. “RMF Zecilie volait littéralement aujourd’hui ! Elle a sauté de façon exceptionnelle et je suis tellement heureuse, notamment pour ses propriétaires, s’est enthousiasmée la jeune cavalière de 27 ans. J’étais la seule femme du barrage mais ça n’avait aucune importance : avant d’entrer en piste, je n’étais concentrée que sur ma jument et sur notre couple. J’attends désormais avec une immense impatience la prochaine étape du circuit, celle de New York, que je courrai donc à domicile”.

Longtemps en tête du provisoire après s’être élancé en tout premier dans le barrage, Pieter Devos termine finalement bon deuxième, avec Claire Z, sa monture des derniers championnats d’Europe Longines de Rotterdam. Grâce à cette belle performance, le Belge reprend les rênes du classement général du circuit, à un petit point de Ben Maher qui le talonne. “J’ai tout donné aujourd’hui, a expliqué le dauphin de Jessica Springsteen. Je savais que je devais être dans le top 3 aujourd’hui pour battre Ben Maher et remonter en première place”. La dernière étape, à New York, sera décisive pour sacrer son champion de l’exercice 2018-2019.

Sur la troisième marche du podium, ce n’est autre que Simon Delestre qui prend un bel accessit. Associé à son génial Hermès Ryan des Hayettes, le Lorrain a confirmé le retour sur le devant de la scène de son petit alezan. “Hermès Ryan a fait un super travail aujourd’hui, mais je n’aurais pas pu aller plus vite sans prendre de risque idiot”, a sobrement analysé le cavalier, qui retrouvera la veste Bleue à l’occasion de la finale des Coupes des Nations Longines de Barcelone, au début du mois prochain.

Avant les Plays-Offs de Prague, New York accueillera, pour la première fois, une étape du Longines Global Champions Tour. Rendez-vous du 27 au 29 septembre prochain, pour l’ultime étape du circuit !

Les résultats complets ici.

Crédit photo : © LAOHS 2019 / Filippo Gabutti