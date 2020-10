Avec Thierry Rozier, Star s’est révélée rapide et compétitive, engrangeant neuf victoires internationales. En plus d’avoir remporté deux épreuves à 1,40m lors des CSIO 5* de Sopot et la Baule, respectivement en 2018 et 2019, le couple a ajouté deux Grands Prix à son palmarès, lors des CSI 2* de Fontainebleau et du Salon du cheval de Paris en 2019. La piste de Saint-Tropez leur a également souri à plusieurs reprises cette année, en juin lors du CSI 4* et début juillet lors du CSI 5*, où ils se sont imposés lors d’une épreuve à 1,50m et se classant ensuite deuxièmes pour leur dernière épreuve commune.