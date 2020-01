Steve Guerdat démarre 2020 comme il se doit à Bâle

Devant son public, Steve Guerdat a mis tout le monde d’accord dans le Grand Prix de Bâle. Associé au Selle Français de onze ans Victorio des Frotards, qui l’accompagne en concours depuis l’année dernière, le désormais numéro deux mondial n’a fait qu’une bouchée du barrage de cette épreuve à 1.60m, dans lequel s’étaient qualifiés neuf couples.

Le duo a décroché la victoire, sa première sur le circuit international, avec une avance de plus de deux secondes sur ses concurrents. Denis Lynch n’a rien pu faire pour détrôner le Suisse mais s’offre tout de même une bonne deuxième place avec le KWPN de quatorze ans GC Chopin’s Bushi, qui s’offre là son meilleur résultat dans une épreuve de ce niveau depuis son passage sous selle irlandaise. Avec presque quatre secondes de retard sur la première place, Niels Bruynseels monte quant à lui sur la troisième marche du podium avec Ilusionata van’t Meulenhof.

Du côté des Tricolores, seule Pénélope Leprévost a pu prendre part à cette finale au chronomètre. L’amazone a réalisé le double sans-faute le moins rapide, mais prend malgré tout une belle quatrième place et offre encore un peu plus d’expérience à son talentueux gris Excalibur de la Tour Vidal*GFE, désormais âgé de dix ans.

Comme beaucoup dans cette épreuve, Kevin Staut, Félicie Bertrand et Simon Delestre ont tous les trois écopé d’un point de temps dépassé dans le tour initial. Kevin Staut peut d’ailleurs nourrir des regrets, lui qui a vu les portes du barrage se refermer brutalement pour seulement trois petits centièmes de trop avec Viking d’la Rousserie. Félicie Bertrand a elle aussi manqué de chance avec Sultane des Ibis, toutes deux privées d’un deuxième tour pour un dixième de trop, alors que Simon Delestre et Uccello de Will ont été recalés pour deux dixièmes.