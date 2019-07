Steve Guerdat domine toujours le classement mondial Longines

Ce mois, le classement mondial de saut d’obstacles édité par la Fédération équestre internationale (FEI) n’a pas évolué jusqu’à la sixième place. Le podium est toujours constitué de deux cavaliers suisses dont Steve Guerdat, indétrônable numéro un depuis janvier qui devance aujourd’hui ses concurrents de quatre cents quarante points, ainsi que Martin Fuchs. Entre eux, sur la seconde marche, le Suédois Peder Fredricson tient fermement sa place. À la suite, on retrouve donc Daniel Deusser, Pieter Devos et McLain Ward. C’est à la septième place que le classement a été modifié, avec l’avancée de trois places de Niels Bruynseels. Le Belge est passé de la dixième à la septième place, notamment grâce à sa victoire dans le Grand Prix du Longines Global Champions Tour de Cannes, avec Gancia de Muze. Elizabeth Madden en a fait de même. L’Américaine est passée de la douzième à la neuvième place, grâce à ses nombreux classements notamment avec Darry Lou, Garant et Jiva. Par ailleurs, le Néerlandais Maikel van der Vleuten a bondi de sept places. À Cannes, il a terminé septième du Grand Prix avec Verdi TN, avant de faire partie de l’équipe néerlandaise pour la Coupe des nations de Geesteren, en selle sur Dana Blue, où il a signé un sans-faute, deux jours après sa victoire dans le Grand Prix.



Côté français, pas beaucoup de progrès du côté des leaders. Kevin Staut, premier Français de ce classement mondial, perd une petite place ce mois-ci et passe de la quinzième à la quatorzième position. Simon Delestre perd quant à lui trois places et se retrouve dix-huitième. Julien Epaillard gagne quant à lui deux places dans ce classement FEI. Il est passé de la vingt-neuvième à la vingt-septième place.