Steve Guerdat en tête d’affiche de l’avant-dernière date de l’Hubside Fall Tour

En avril, à la naissance de l’Hubside Spring Tour, le Suisse Steve Guerdat ne tarissait pas d’éloges sur l’évènement… “Le concours de Grimaud semble avoir tous les ingrédients pour devenir un grand du circuit. Les deux pistes sont vraiment de très bonne qualité, en termes de taille et de confort pour les chevaux”, expliquait-il alors. Six mois plus tard, le champion olympique de 2012 sera dès jeudi de nouveau en piste pour les CSI 2* et 4*, accompagné notamment d’Alamo, la monture qui lui avait permis, au printemps dernier, de soulever pour la troisième fois de sa carrière la Coupe du monde Longines FEI de saut d’obstacles. Steve Guerdat fera le déplacement vers le Golfe de Saint-Tropez aux côtés de sa compagne, la cavalière française Fanny Skalli, attendue dans le CSI 2*, tout comme l’acteur-réalisateur Guillaume Canet, qui profitera de l’Hubside Fall Tour pour faire une pause sportive mais salvatrice dans un planning actuel très dense de promotion du film “Au nom de la terre”.



Parmi les autres grands noms du jumping mondial attendus cette semaine à Grimaud, le public aura l’occasion d’admirer l’un des nouveaux champions d’Europe par équipes, récent auteur d’une très belle prestation qui a valu à son pays une deuxième place en Finale de la Coupe des nations FEI le week-end dernier, le Belge Jérôme Guery. L’ex numéro un mondial, le Britannique Scott Brash, sera également de la partie. L’Ecossais est resté en tête du classement mondial Longines FEI de novembre 2013 à janvier 2016 (en descendant tout de même une fois à la deuxième place, sur cet intervalle, en mars 2015). Du côté des dames, c’est une nouvelle fois vers les Américaines que les regards se tourneront, après la victoire, en septembre, de Laura Kraut. L’Oncle Sam a dépêché cette semaine deux autres redoutables amazones : Lauren Hough, et Jessica Springsteen, qui a prouvé que la Côte d’Azur l’inspirait. Le mois dernier, la fille du Boss remportait en effet le Grand Prix CSI 5* du Longines Athina Onassis Horse Show de Ramatuelle.





