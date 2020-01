Steve Guerdat et Victorio des Frotards signent le doublé à Bâle

On n’arrête plus Steve Guerdat et Victorio des Frotards ! La paire a tout simplement été indétrônable ce week-end, remportant de très belle manière les deux épreuves majeures au programme de cette édition 2020 du CSI 5*-W de Bâle. La chance était de leur côté cet après-midi, et malgré quelques petites frayeurs sur les obstacles dans le barrage, le numéro deux mondial et son complice ont réussi à réaliser le double sans-faute le plus rapide dans la finale au chronomètre.

Ils devancent de cinq dixièmes le Tricolore Julien Epaillard, régulier tout au long de cette saison et qui engrange de nouveaux précieux points en vue de la finale Coupe du monde de Las Vegas en avril prochain. Le cavalier était en selle sur Queeletta, la jument de douze ans qui lui permettait de s’imposer dans une épreuve intermédiaire jeudi. Avec son fidèle complice Apart, avec qui il remportait l’étape de Suttgart en novembre dernier, Pieter Devos doit cette fois se contenter de la troisième place pour près d’une seconde de retard sur le chronomètre de référence.

Avec quinze qualifiés, il avait du beau monde au barrage de cette étape, et parmi eux trois autres cavaliers français. Comme Julien Epaillard, Kevin Staut est parvenu à conserver un score vierge de toute pénalité avec Viking d’la Rousserie, mais pas assez rapide pour monter sur les marches du podium. L’ancien numéro un mondial se retrouve septième pour deux secondes de trop. De leur côté, avec quatre points au compteur, Olivier Robert sur le bondissant Vangog du Mas Garnier et Pénélope Leprévost associée au jeune et talentueux Excalibur de la Tour Vidal*GFE terminent au douzième et treizième rang.

D’autres ont cruellement manqué de chance cet après-midi, à l’image du numéro un mondial Martin Fuchs qui s’est uniquement fait piéger sur le premier obstacle avec Silver Shine, du Belge Wilm Vermeir qui a été le seul à manquer la finale pour avoir dépassé le temps accordé avec Iq van het Steentje, ou encore Henrik von Eckermann et Fancy Me, privés d’un deuxième parcours pour avoir seulement renversé l’ultime obstacle. Heureusement pour les cavaliers en manque de points, il reste encore quatre étapes pour tenter de valider un ticket pour Las Vegas, la prochaine ayant lieu à Leipzig la semaine prochaine.