Steve Guerdat fait l’acquisition de Cornet 39

Paré d’or lors des championnats jeunes cavaliers d’Arezzo en 2014 sous la selle de la talentueuse suédoise Irma Karlsson, l’atypique Cornet 39 avait ensuite rejoint le piquet de chevaux des Américaines Paris Sellon et Lauren Hough. Acquise par la première citée, c’est finalement avec la seconde que le Oldenbourg avait éclaté au plus haut niveau, en gravissant les échelons jusqu’au niveau 5*.

En 2014, dès leur premier concours ensemble, couru en Allemagne à Donaueschingen, la paire s’était imposée dans une épreuve à barrage à 1,50m. Après quelques parcours aux côtés de sa propriétaire, l’actuelle compagne du champion d’Europe et vice champion du monde en titre, Martin Fuchs, Cornet 39 n’a plus quitté les rênes de Lauren Hough.

Entre 2015 et 2017, le duo a connu plus ou moins de succès, étant capable du meilleur, mais aussi de passer complètement à côté de certains parcours. Il convient de relever leurs bonnes troisième et sixièmes places dans deux épreuves à 1,55m, lors des étapes du Longines Global Champions Tour d’Estoril puis Valkenswaard en 2015, décrochées avant de s’illustrer outre Atlantique. Rapidement, l’Américaine impose son petit-fils de Caletto I dans son premier Grand Prix 4*, à Wellington. À Hickstead ensuite, le couple avait signé un parcours parfait dans le seconde manche de la Coupe des Nations, quelques semaines avant de prendre la sixième place de Grand Prix 5* du Longines Global Champions de Vienne au mérite d’un triple sans faute.

En juillet 2017, c’était finalement Daniel Deusser, cavalier des écuries Stephex qui avait repris les rênes de l’attachant hongre. Et il n’avait pas fallu longtemps aux deux compères pour trouver leurs repères ! En effet, en octobre, le duo fraîchement formé avait fait main basse sur l’étape de la Coupe du Monde Longines d’Oslo, en Norvège, avant de conclure l’étape de Madrid à la cinquième place. Jusqu’en 2019, Daniel Deusser et son petit pie-gris avait décroché deux autres victoires à 1,55m, à Bercy, en parallèle de la finale de la Coupe du Monde Longines de 2018, et à Londres, quelques mois plus tard. Lors de leur dernière apparition, au CHI de Genève, les deux complices ont prouvé leur bonne forme, en se classant troisième ex-aequo de la grosse épreuve du samedi soir.

Désormais c’est donc pour la Suisse que Cornet 39 concourra. Acheté par l’actuel numéro un mondial, Steve Guerdat, l’attachant Oldenbourg, désormais âgé de 16 ans, viendra apporter une dose d’expérience au jeune et prometteur Anthony Bourquard, cavalier pour le champion olympique de 2012. “Steve voulait un cheval d’expérience dans mon piquet. Je suis servi… et je ne peux que le remercier, a confié l’intéressé au média spécialisé GrandPrix-Replay.com. On croise les doigts pour que l’entente entre nous soit bonne !”