Steve Guerdat garde le cap, Julien Épaillard numéro un français

Steve Guerdat tient la tête du classement mondiale Longines publié par la Fédération équestre internationale depuis le mois de janvier, et il ne semble pas décidé à la lâcher. En novembre, le Suisse conservera en effet son brassard grâce à son avance accumulée ces derniers mois. S’il n’a pas ajouté de précieux points à son compteur, il devance toujours son compatriote et ami, Martin Fuchs. Récent vainqueur du Grand Prix de la Coupe du monde Longines de Lyon avec l’exceptionnel Clooney 51, ce dernier s’approche dangereusement de la place de numéro un.



La liste des participants à la finale du Top 10 de Genève étant calquée sur la hiérarchie des dix meilleurs cavaliers de ce classement de novembre. Seront donc invités samedi 13 décembre à concourir sur la piste de Palexpo : Steve Guerdat, Martin Fuchs, Daniel Deusser, Ben Maher, Peder Fredricson, Pieter Devos, Elizabeth Madden, Darragh Kenny, Christian Ahlmann et McLain Ward.



Côté français, Julien Épaillard a pris la place de numéro un tricolore qu’occupait jusqu’alors Kevin Staut depuis mai 2017. Seizième, le premier devance d’un rang seulement le champion olympique par équipes de Rio de Janeiro. Simon Delestre est quant à lui vingt-et-unième, tandis que Pénélope Leprevost réintègre le Top 30.