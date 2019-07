Steve Guerdat maîtrise la situation à Spruce Meadows

La série des CSI 5* estivaux de Spruce Meadows a démarré début juin à Calgary et se poursuit ce week-end, avant le prestigieux Masters, étape du Grand Chelem début septembre. Et pour la première fois, elle accueille en invité d’honneur le numéro un mondial, Steve Guerdat. Ce dernier a d’ailleurs su défendre son statut pendant les trois premières semaines de compétition, en s’octroyant une deuxième place dans le premier Grand Prix 1,60m avec Albführen’s Bianca début juin, puis, une troisième place dans le deuxième Grand Prix avec Vénard de Cerisy la semaine suivante.

Dimanche, le Suisse, sacré champion olympique en 2012 et triple vainqueur de la finale de la Coupe du monde Longines, est parvenu à boucler un excellent sans-faute dans la première manche du Grand Prix 1,60m, associé à son régulier Selle Français Vénard de Cerisy. Ce cheval que personne, en dehors du Jurassien, n’imaginait vraiment s’imposer à un tel niveau, a de nouveau répondu présent lors du barrage, en franchissant la ligne d’arrivée en 43’’95. «Même si Vénard n’a pas l’air de l’être, il est plutôt rapide. Il a déjà remporté beaucoup d’épreuves plus petites. Le barrage n’était pas aussi rapide que les deux semaines précédentes. De plus, j’ai eu la chance de partir en dernier, donc je savais que je pouvais boucler un parcours propre et rapide sans prendre trop de risques et que ce serait suffisant», a confié l’Helvète lors de la conférence de presse.

En constant progrès ces derniers mois, ce couple s’était notamment illustré en gagnant le Grand Prix de Suisse Longines du CSIO 5* de Saint-Gall et semble encore gagner en expérience. Face au numéro un mondial, l’Irlandais Brian Cournane n’a pas démérité. Aux rênes d’Armik, son hongre de dix ans, le trentenaire a bouclé la seconde manche près de deux secondes moins vite que l’Helvète, mais tout de même plus d’une seconde plus rapidement que l’Américaine Jennifer Gates. La fille du milliardaire Bill Gates, célébrissime fondateur de Microsoft, a complété le podium grâce au double sans-faute de son fidèle étalon Capital Colnardo.