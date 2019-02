Steve Guerdat renforce son écurie

Le Mediterranean Equestrian Tour d’Oliva, en Espagne, est un moment privilégié pour les cavaliers de haut niveau, qui peuvent préparer leurs montures pour la saison extérieure, mais aussi pour les marchands de chevaux. Steve Guerdat en a bénéficié puisqu’il est reparti d’Espagne avec un cheval supplémentaire dans le camion. En effet, Brahman Un Prince va rejoindre les écuries du champion olympique suisse à la suite du concours.

Brahman Un Prince est un hongre de huit ans né au Haras des Princes, chez Danielle Prince, dans le Pas-de-Calais. Son père est Guepard de Brekka, doté d’un ISO 162, et sa mère Unanime Une Prince, fille de Diamant de Semilly. Il a débuté sa formation sur les Cycles Classiques à quatre ans avec Corentin Legrand, puis a poursuivi son apprentissage avec Valérie Rohmer, avec qui il a gagné plusieurs épreuves sur le circuit des Cycles Classiques lors des ses six ans, puis avec Romain Raymond. Par la suite, le bai a évolué sur des CSI 1* sous la selle du Portugais Ruben Pereira Gomes. Avec son dernier cavalier en date, Luis Silva Fernandes, Brahman a commencé les Grands Prix CSI 3* et a notamment obtenu de bons classements au CSI 2* de Carmona.

Steve Guerdat va donc récupérer un cheval de huit ans qui aura besoin de solidifier son expérience sur la scène internationale. Pour le numéro un mondial, qui peut déjà compter sur une écurie particulièrement qualiteuse, Brahman Un Prince lui permettra certainement d’épauler certains de ses complices sur des épreuves intermédiaires dans un premier temps. Le CSI d’Oliva a aussi permis à Steve Guerdat de faire un point sur son effectif puisque certains de ses jeunes chevaux les plus prometteurs étaient présents, à l’image de Dynamix de Belheme ou encore Chelsea Graveotte, qui ont toutes deux obtenu de bons classements en Espagne sur des épreuves de vitesse s’élevant à 1,25 ou 1,30m. La relève semble donc assurer pour le cavalier jurassien !