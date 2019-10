Steve Guerdat reste indétrônable en octobre

Steve Guerdat ne semble pas décidé à se séparer de son brassard de meilleur cavalier du monde qu’il arbore pour le dixième mois consécutif. Grâce à ses performances, le champion olympique suisse est en effet au sommet de la hiérarchie publiée par la Fédération équestre internationale un mois supplémentaire. Il faut dire que l’Helvète a remporté quelques précieux cent cinquante points en s’imposant dans le Grand Prix CSI 5* de Waregem sur Alamo, le 29 octobre. Tout champion d’Europe qu’il est depuis la fin août, son compatriote et ami Martin Fuchs doit de nouveau se contenter de la deuxième place du classement ce mois-ci. Le jeune Helvète a pu compter sur sa troisième place dans le Grand Prix du Longines Global Champions Tour avec The Sinner pour conserver ce rang. Pour l’Allemagne, Daniel Deusser complète ce podium mondial, devant le Suédois Peder Fredricson et le vice-champion d’Europe britannique Ben Maher.



Du côté de l’équipe de France, Kevin Staut reste le chef de file à la quinzième place. Le Normand présent ce week-end à la finale des Coupes des nations Longines de Barcelone a grimpé deux échelons grâce à des résultats obtenus à Calgary et New York avec Urhelia Lutterbach et For Joy van’t Zorgvliet*HDC. Le Lorrain Simon Delestre est désormais vingtième, juste devant son compatriote Julien Épaillard. Meilleure amazone française de ce classement, la championne olympique par équipes Pénélope Leprevost pointe à la trente-sixième place.



