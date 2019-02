Steve Guerdat se maintient en haut du classement mondial

Steve Guerdat poursuit l’année comme il l’a commencé, avec le brassard de numéro un mondial. Un rang qu’il avait déjà occupé un mois de décembre, quelques temps après son sacre aux Jeux olympiques de Londres avec Nino des Buissonnets. Il aura donc fallu attendre plus de six ans pour que l’Helvète retrouve cette première place. Pour la première fois, il conserve ce statut durant deux mois consécutifs avec un total de 3050 points.

En janvier dernier, Harrie Smolders perdait donc son brassard de meilleur cavalier au monde au profit du Suisse. Ce mois-ci, le Néerlandais termine troisième car la deuxième place lui a été dérobée par Mclain Ward, lui aussi ancien numéro un mondial. L’Américain est en bonne place pour reprendre son brassard. Pour grimper d’un échelon, il a pu compter sur Tradition de la Roque, la Selle Français de douze ans, avec qui il a notamment terminé deuxième d’un Grand Prix CSI 4* de Wellington.



La suite du classement ne comporte pas de changement notoire, si ce n’est que l’Allemand Marcus Ehning ne fait plus partie du trio de tête puisqu’il est quatrième malgré ses bons classements en Coupe du monde Longines, avec dernièrement une cinquième place sur son étalon Comme Il Faut 5 au CSI-W de Leipzig, devant son public. Son compatriote Daniel Deusser gagne quant à lui une place et occupe ainsi le cinquième rang grâce, lui aussi, à sa forme actuelle sur le circuit de la Coupe du monde Longines. En effet, il a notamment terminé deuxième au Grand Prix CSI 5*-W d’Amsterdam sur Tobago Z. Désormais sixième, le Suédois Peder Fredricson perd une place, et devance désormais le Britannique Ben Maher et l’Américaine Beezie Maden, première femme du classement. L’autre Suédois du classement Henrik von Eckermann prend la neuvième place suivi d’Éric Lamaze qui termine le Top 10 tandis qu’il reprend progressivement la compétition.



Côté français, le meilleur tricolore est Kevin Staut qui a troqué la douzième place pour la quinzième. Simon Delestre conserve quant à lui sa dix-neuvième place, bien qu’il ait gagné le Grand Prix secondaire du CSI 5*-W d’Amsterdam avec Hermès Ryan des Hayettes. Olivier Robert est le troisième français et obtient la quarante-neuvième place, juste devant Epaillard. Alexis Deroubaix, Patrice Delaveau et Guillaume Foutrier parviennent à conserver leur rang dans le top cent.