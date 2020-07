Super Sox n’apparaîtra plus en compétition

L’américaine Lillie Keenan a annoncé la retraite de son complice Super Sox, qui l’accompagnait depuis 2015 sur les terrains de compétitions. Le couple a participé à des concours nationaux au début de l’année mais n’était plus apparu sur la scène internationale depuis juillet 2018.

À quatorze ans, Super Sox en a définitivement fini avec le sport, comme l’a annoncé sa cavalière Lillie Keenan. “Après une longue réflexion, nous avons décidé qu’il était temps de mettre un terme à la carrière de compétiteur de Super Sox. J’ai hâte de partager les prochaines années avec lui dans cette nouvelle phase de sa vie”, a écrit l’Américaine sur les réseaux sociaux.



Cet Hanovrien, fils de Salito, avait rejoint la jeune cavalière en 2014 lorsque Chansonette Farm l’avait acquis. Si l’amazone ne compte qu’une seule victoire avec Super Sox, une épreuve à 1,50m lors du CSI 4* de Wiesbaden en juin 2017, avant de prendre la troisième place du Grand Prix, ils se sont classés à de multiples reprises jusqu’en CSI 5*. En 2016, ils faisaient partie de l’équipe des Stars and Stripes en bronze lors de la finale de la Coupe des nations de Barcelone, aux côtés de Lauren Hough, Laura Kraut et Audrey Coulter. En début de saison 2017, Super Sox avait permis à sa cavalière de terminer cinquième du Grand Prix 5* de Wellington.

Le couple a participé à plusieurs étapes des Coupes des nations Longines, comme à Hickstead et sur le mythique terrain de Calgary en 2016 – où ils ont signé la meilleure performance américaine avec un puis cinq points – puis l’année suivante à Ocala et Dublin, que les États-Unis ont remporté, aidé par Lillie Keenan qui avait signé un sans-faute en première avec son fantastique bai.

Leur dernière compétition internationale remonte à juillet 2018, lors de l’étape berlinoise du Longines Global Champions Tour.



Monté en intermittence par l’Irlandais Cian O’Connor, alors entraîneur de la jeune Américaine, ils ont obtenus de bons résultats. Le couple a notamment remporté le Grand Prix du CSI 3* de Birmingham en octobre 2016. En décembre 2015, ils avaient également pris la sixième place de l’étape Coupe du monde de Londres, avec un double sans-faute.



Précédemment, le bai a été formé par les Norvégiens Stein Endresen et Benedikte Serigstad Endresen. Avec Stein, Super Sox a participé aux championnats du monde Jeunes Chevaux à six ans, puis d’y prendre part à l’âge de sept ans sous la selle de Benedikte. Avec cette dernière, il a également été sélectionné pour les championnat d’Europe Jeunes Cavaliers en 2014 à Arezzo. Le couple était revenu d’Italie avec l’argent par équipes et une belle quatrième place individuelle.

