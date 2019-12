Tempo de Paban victime d’un accident à Prague

Le 20 novembre à Prague (République-Tchèque), Tempo de Paban a été victime d’une rupture ligamentaire après un grave accident survenu lors de la warm-up. Monté par Olivier Robert lors de cette phase d’échauffement, le fils de Jarnac avec une mère par Quatar de Plapé a en effet réceptionné “sur du béton”, comme l’a confié l’Aquitain au média spécialisé GRANDPRIX-Replay.com. Immédiatement, l’Anglo-Arabe s’est blessé gravement, et a dû être évacué par le service vétérinaire du concours. Une blessure qui pourrait bien mettre un terme à sa carrière.



Cinquième des Grands Prix CSI 5* du Saut Hermès à Paris et de La Corogne (Espagne), l’alezan avait idéalement entamé la saison de la Coupe du monde Longines grâce à deux classements à Oslo (Norvège) et Helsinki (Finlande). En avril prochain, Olivier Robert ambitionnait de faire traverser l’Atlantique à son complice afin qu’il prenne part à sa deuxième finale de la Coupe du monde Longines à Las-Vegas (États-Unis), un an après une première expérience encourageante à Göteborg (Suède).

L’Aquitain avait fait le déplacement jusqu’à Prague afin de défendre les couleurs de l’écurie St-Tropez Pirates lors de la finale de la Global Champions League, qui se tenait parallèlement au Super Grand Prix du Longines Global Champions Tour.

Pour l’organisation du concours, à savoir Czech Equestrian Team, qui n’a pu garantir la qualité du sol dès le début de la compétition, il s’agit là d’une faute grave. À la tête de Tops Equestrian Events BV et donc des évènements du Global, Jan Tops aurait remué ciel et terre pour améliorer les conditions de compétition au fil du week-end.