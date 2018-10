Thibault Fournier décroche son premier CCI 4* à Pau

Après un grand nombre de rebondissements lors du cross la samedi, le dernier jour de compétition dimanche demandait aux cavaliers de tenir la pression. Cette finale de saut d’obstacles, technique et haute – du jamais vu selon certains des plus grands noms – a réjoui le public venu en nombre malgré une météo peu clémente. Suspense jusqu’au bout puisque les compétiteurs repartaient dans l’ordre inverse du classement provisoire.

Dernier à s’élancer, le jeune espoir français Thibault Fournier avait droit à une faute, qu’il a commise dès le n°3, un vertical fragile face à l’écran géant. Souffle coupé aussi bien chez les spectateurs que dans l’entourage du jeune prodige, qui a tenu bon et fait preuve d’un mental hors norme pour survoler les obstacles suivants. Le temps de réaliser qu’il venait de gagner en passant la ligne d’arrivée, c’est en larmes qu’il met pied à terre pour embrasser son

cheval, Siniani de Lathus, au milieu de la piste d’honneur. “Je n’ai pas de mots, je suis venu ici dans l’idée de voir si j’avais le niveau de concourir un 4* face aux meilleurs cavaliers mondiaux”, a-t-il confié. “Je suis heureux d’avoir pu réaliser cela, mais surtout, merci à mon crack cheval, il a tout fait ! Siniani sautait tellement bien au paddock que je suis arrivé trop relâché en piste. Entendre la barre tomber m’a remis dans l’esprit de la compétition. J’ai

ensuite monté comme je monte d’habitude mais j’ai beaucoup tricoté dans ma tête.” Seule à terminer cette échéance sur son score de dressage, la championne du monde par équipe Gemma Tattersall s’est classée deuxième en selle sur Pamero 4. “Je n’étais pas loin, j’ai souvent été près du but !”, a-t-elle réagi. “Un jour, j’y arriverai ! Peut-être Badminton l’an prochain ! Pamero a été parfait, il a déroulé trois épreuves magnifiques, je ne peux être plus satisfaite !”

Autre fierté pour le staff tricolore, la talentueuse Clara Loiseau, qui débutait aussi à ce niveau, complète le podium accompagné de Wont Wait et prouve qu’il faudra compter avec elle dans les années à venir. À noter qu’un autre jeune pilote français, Alexis Goury (réserviste aux Jeux équestres Mondiaux de Tryon) se classe septième avec Trompe l’œil d’Emery.