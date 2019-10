Thibault Fournier plongé dans le coma après une grave chute

Alors qu’il était en selle sur Chactas Chalonges à l’occasion du cross de la Pro 4 de Pompadour dimanche 13 octobre au matin, Thibault Fournier a été victime d’une grave chute. Le dispositif de secours a immédiatement été mis en place, et le médecin présent sur l’évènement a fait appel le SMUR de Brive. Le cavalier a ensuite été héliporté depuis l’hippodrome vers le centre hospitalier de Limoges.

Depuis, ses parents Isabelle et Pierre donnent de ses nouvelles sur les réseaux sociaux, et ont fait savoir hier soir que le cavalier était dans un coma profond, précisant qu’“il est entre de bonnes mains et se bat comme à son habitude pour revenir à vos côtés”.



En fin de journée, aujourd’hui lundi 14 octobre, ses proches ont publié un nouveau message : “On vient de chuchoter à l’oreille de Thibault tous vos mots d’encouragement et de soutien.

Et ils sont si nombreux et chargés d’émotion et d’espoir !! On lui a dit aussi que Chactas (Chalonges, le cheval avec lequel il a chuté, ndlr) allait très bien !

Du fond de son sommeil, il vous envoie à tous son plus beau sourire moqueur et s’il le pouvait il vous dirait de prendre bien soin de vous, qu’il vous aime, de ne pas trop s’inquiéter pour lui car selon sa formule « ça va le faire ».

On espère qu’une fois de plus c’est lui qui aura raison de l’adversité. Merci encore de penser si fort à lui”.



Membre de l’équipe de France de concours complet, Thibault Fournier a pris part aux championnats d’Europe Jeunes Cavaliers en 2015 et a signé sa plus belle victoire il y a un an presque jour pour jour en s’imposant dans le difficile CCI 5*-L de Pau sur Siniani de Lathus.