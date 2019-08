Thierry Pomel et les chefs d’équipe du jumping ont fait leurs choix pour la chasse !

Si certains quatuor étaient déjà connus, le doute planait toujours du côté des Tricolores. Même si l’on pouvait présager que Roger-Yves Bost et Sangria du Coty formerait le duo réserviste, Thierry Pomel, le sélectionneur national, n’avait pas encore officialisé sa décision. C’est désormais chose faite. Ainsi, partiront dans cet ordre : Kévin Staut, Nicolas Delmotte, Alexis Deroubaix et Pénélope Leprévost, respectivement associés à Calevo 2 (propriété de D. Slupczynski), Urvoso du Roch (propriété de MC Morlion), Timon d’Aure (propriété d’A. Chenu) et Vancouver de Lanlore (propriété de F. Vorpe). Les troupes de Thierry Pomel et Hank Noren devront se confronter à de sérieuses équipes, à commencer par les Suisses, les Allemands, les Suédois ou encore les Irlandais. Pour rappel, les Vestes Bleues auront pour objectif de décrocher l’un des trois tickets mis en jeu pour la qualification pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Gageons que le quatuor français en lice, dont les trois dernières paires avaient fait forte impression à Dinard il y a quelques semaines, soient aussi performant qu’il y a un peu plus de trois ans en terres brésiliennes !

L’ordre départ a également été tiré au sort. Les Français s’élanceront en quinzième position, juste devant le Danemark, la Suisse, l’Italie, la Grande-Bretagne et l’Allemagne. Les Hommes de Rodrigo Pessoa ont, quant à eux, eu moins de chance puisqu’ils seront les deuxièmes à fouler la piste de Rotterdam. Ils seront suivis néerlandais, des suédois et des portugais. Pour ces derniers, leur leader, Luciana Diniz, a décidé de faire confiance à l’élevage tricolore, en privilégiant son gris Vertigo du Désert. Pour rappel, le hongre de dix ans avait signé un superbe double sans-faute en Grèce, lors de la finale des Coupes des Nations Longines de Division 2. Sa meilleure jument, Fit For Fun 13, prendra, elle, part aux épreuves annexes.

Pour rappel, les Bleus auront fort à faire puisqu’ils batailleront pour leur qualification olympique, entre autres, contre l’Irlande, la Belgique, l’Italie, mais aussi la Grande-Bretagne, qui a, semble-t-il, retrouver des couleurs depuis les retours de ses piliers que sont Scott Brash et Ben Maher. Sans pression, la Suisse, l’Allemagne et la Suède, fortes de solides délégations, semblent être les favorites pour décrocher les précieux métaux.