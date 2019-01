Thierry Pomel succède à Philippe Guerdat

Le président de la Fédération Française d’équitation (FFE) Serge Lecomte annonçait le 18 décembre dernier que le suisse Philippe Guerdat était remplacé à son poste de sélectionneur de l’équipe de France de saut d’obstacles par Sophie Dubourg. Directrice technique nationale, cette dernière a donc provisoirement endossé les fonctions du suisse. Hier, la FFE a annoncé que Thierry Pomel a finalement été choisi pour occuper ce poste. À ses côtés officiera l’ancien cavalier international Edouard Couperie comme sélectionneur adjoint, mais aussi Barnabas Mandi et Henk Nooren comme formateurs. Fin technicien, ce dernier a lui-même été sélectionneur de l’équipe de France entre 2009 et 2012.



Membre du staff fédéral depuis huit ans, Thierry Pomel a notamment été l’adjoint de Philippe Guerdat. À ce titre, il a été en charge de l’équipe Seniors de réserve, des cavaliers de moins de vingt-cinq ans, ainsi que des Jeunes Cavaliers. Le sexagénaire a lui-même été cavalier de l’équipe de France, avant de prendre sa retraite sportive en 2010. Parmi ses plus belles performances, on compte deux médailles d’argent obtenues aux Jeux équestres mondiaux de Rome en 1998, avec Thor des Chaînes. Il a également participé à trois championnats d’Europe ainsi qu’aux Jeux olympiques de Sydney, en 2000.



Le défi principal pour Thierry Pomel sera de réussir à qualifier la France aux Jeux Olympiques de Tokyo. En effet, en se plaçant à la neuvième place lors des Jeux équestres mondiaux de Tryon en 2018, la France a laissé filer son ticket. Il ne restera aux Bleus que deux opportunités pour tenter se qualifier : les championnats d’Europe de Rotterdam ainsi que la finale de la Coupe des nations Longines de Barcelone cette année. Thierry Pomel devra alors mobiliser les couples les plus en forme pour que la France parvienne à défendre sa médaille d’or remportée lors des derniers Jeux olympiques de Rio de Janeiro, en 2016.