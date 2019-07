Thierry Rozier doit renoncer aux championnats d’Europe Longines de Rotterdam

La moitié de Thierry Rozier, Venezia d’Écaussinnes, est malheureusement atteinte d’une inflammation au niveau d’un tendon. Le duo perd ainsi ses chances de participer aux championnats d’Europe Longines de Rotterdam, qui se tiendront du 19 au 25 août. La jument ne s’était pas montrée sous son meilleur jour la semaine dernière, lors du Grand Prix du Longines Masters de Lausanne. “Ce qui s’est passé dans le Grand Prix était très inhabituel, cela ne ressemblait pas à Venezia”, a confié le cavalier de Bois-le-Roi à Grandprix-Replay.com. En effet, après trois fautes de la jument dans le parcours, Thierry Rozier a préféré abandonner, sentant que sa jument n’était pas en pleine possession de ses moyens.



Après son retour aux écuries, la vétérinaire est venue pour faire un check up complet, et une petite inflammation sur un tendon du postérieur gauche s’est révélée. Pour être sûr, et en accord avec la propriétaire de Venezia, la jument a également passé une IRM et une scintigraphie. Le résultat était similaire, mais la bonne nouvelle était qu’il n’y avait pas de lésion. La jument doit donc être tenue écartée des terrains de compétition pendant six semaines, et ainsi faire une croix sur la participation aux championnats d’Europe.



Mais ce n’est pas tout. Thierry Rozier doit également faire une croix sur le CHIO d’Aix-la-Chapelle. “Cela me tenait vraiment à cœur d’y participer. J’ai eu la chance d’y aller pour la première fois l’année dernière et je pense qu’il faut y emmener des chevaux à cent pour cent”, a-t-il expliqué. Leur prochain objectif est donc de participer à la finale de Coupe des nations de Barcelone, fin septembre, après avoir retrouvé confiance lors d’un CSI 3* ou 4* en août.