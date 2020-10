Thierry Rozier, très actif sur les réseaux sociaux, avait donné rendez-vous le 5 octobre à 18h30 à ses abonnés pour un live. Alors qu’il avait annoncé le matin même le départ de Star pour les écuries du Japonais Mike Kawai, élève de Jan Tops, le cavalier de Bois-le-Roi avait encore des annonces à faire. C’est assez rapidement qu’il a annoncé mettre un terme à sa carrière à haut niveau. “Je n’ai plus la motivation”, débute-t-il. Comme il l’a très bien rappelé un peu plus tard, le Francilien n’a jamais caché son ambition de vouloir être sélectionné pour les Jeux olympiques de Tokyo. Avec le report à l’été 2021, sa fidèle Venezia aura alors seize ans, et c’est par respect pour elle et tout ce qu’elle lui a donné qu’il souhaite ne pas lui imposer une telle échéance, pour “ne prendre aucun risque”. Ainsi, “elle concourra pour la dernière fois les deux prochains week-ends à Grimaud. J’adore ma jument, elle m’a tout donné et a réalisé des choses incroyables. Je voulais qu’elle parte en beauté. Elle va très bien physiquement, mais je veux désormais qu’elle fasse des transferts d’embryon.”

C’est avec les larmes aux yeux que Thierry Rozier a remercié Electra Niarchos, propriétaire de Star et Venezia d’Écaussinnes. “C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que j’annonce cela et je voudrais remercier en premier lieu Electra Niarchos et sa famille. C’est une propriétaire incroyable, qui m’a donné carte blanche pour faire tout ce que je voulais avec ses chevaux.”

S’il remercie aussi sa groom, Virginie Blaise, à ses côtés depuis huit ans, et Philippe Guerdat, ancien sélectionneur de l’équipe de France dont il est resté proche, Thierry Rozier a également révélé arrêter “pour des raisons personnelles car ma réussite n’a pas toujours été appréciée. J’entends beaucoup de choses autour de moi, notamment que mes écuries étaient vendues... Quelqu’un a été intéressé, mais rien n’est fait. Je cherche quelque chose pour m’installer autour de Paris, car mes clients sont principalement basés ici. Ce n’est pas facile à trouver, j’ai visité pas mal d’écuries mais rien ne me botte. Je vais en tout cas continuer à monter en concours, mais pas à haut niveau. Je vais aussi donner des cours, des stages et faire du commerce. Aussi longtemps que je resterai à Bois-le-Roi, je continuerai également de travailler pour les ventes Fences.” Thierry Rozier continuera donc à évoluer au milieu des chevaux, puisqu’il a précisé en début de live voir acheté des jeunes chevaux à l’occasion de ces ventes qui se sont déroulées en parallèle de la Grande Semaine de Fontainebleau.

En 2018, avec Venezia d’Écaussinnes, Thierry a terminé cinquième du Grand Prix du CSIO 5* de La Baule, avant de sortir de piste avec un point de temps dépassé dans les Grands Prix 4* de Bourg-en-Bresse et 5* de Sopot. De bons résultats qui lui ont permis de courir sa première Coupe des nations à Rotterdam, où il ne fait tomber qu’une barre en première manche avant d’accumuler douze points lors de la seconde. L’année suivante, il est sélectionné dans le quatuor tricolore pour la Coupe des nations de La Baule, à l’occasion du CSIO de France. Le couple a alors réalisé un magnifique double sans-faute sur la piste en herbe du stade François André, le seul pour l’équipe de France qui a pris la troisième place de l’épreuve devant son public. Parmi les nombreux classements obtenus, les deux complices comptent deux victoires en Grands Prix 3*, à Cagnes-sur-Mer en 2018 et Gorla Minore en 2019.

