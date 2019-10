Thomas Leveque ouvre la saison indoor à Mâcon-Chaintré

Pour ce premier rendez-vous en indoor, ils étaient à la base vingt-six couples inscrits à la clôture des engagements lundi dernier mais finalement six se sont rajoutés dans cette Pro Élite Grand Prix 1,50m dessinée par Cédric Longis. Sept couples ont réussi à se qualifier pour le barrage en réalisant un tour parfait.



C’est le tenant du titre Benoit Cernin (écurie Or Vet – Ar Tropig) qui a été le premier à réussir à défier les difficultés de ce parcours technique avec Uitlanders du Ter. Il a tout de suite été imité par Thomas Lambert (écurie GEM Equitation). Sont venus s’ajouter à la liste des barragistes Alexandre Fontanelle (écurie SARL Marmont), Cyril Bouvard (écurie Forestier Sellier I), Thomas Leveque (écurie Vitalhorse – Les Ecuries de Wy), Yannick Le Craver (écurie Cavaal Equi Sport – écurie de la Ronce) et Mathieu Lambert, frère et coéquipier de Thomas. Ce dernier aurait pu même avoir deux chevaux au barrage mais il s’est fait piéger par le temps imparti avec Volcan du Sartel, ce qui lui a tout de même permis de prendre la huitième place de l’épreuve.



Le couple champion de France Pro Éite en titre, Benoit – Uitlanders, a signé un barrage extrêmement rapide en 37“57. Pour le public et les connaisseurs présents dans les tribunes et dans la coursive du manège, il semblait indétrônable de la place de leader par les six couples qui restaient à passer. Thomas Lambert, vainqueur de l’étape de Lamballe (22) avec Univers de Ch’ti leur a toutefois démontré qu’il était possible d’être encore plus rapide en abaissant le chronomètre à 36“30.



Alexandre Fontanelle, troisième à partir avec Quaprice de l’Etivant termine quant à lui en 37“93. Moins de chance par contre pour Yannick Le Craver qui a oublié l’avant-dernier obstacle placé en fin de ligne devant la tribune du jury avec Trompette de Nuit. C’est avec un score de dix points qu’il a quitté le manège.



Thomas Leveque avec Seurat Galotière, ont été encore plus rapides en franchissant la ligne d’arrivée avec un chronomètre de 35“61. Leur dernière ligne droite a fait vibrer le public !



Mathieu Lambert est quant à lui pénalisé de deux fautes avec son Airmes des Baleines avec qui il remportait l’étape de Villers-Vicomte (60) début juillet. Dernier à partir, Cyril Bouvard avec Victoria d’Argent a fauté à une reprise, ce qui lui a valu une cinquième place. Le cavalier de l’écurie Vitalhorse – Les écuries de Wy a donc devancé deux cavaliers très en forme et fidèles au circuit : Thomas Lambert (écurie GEM Equitation) avec Univers de Ch’ti et Benoit Cernin (écurie Or Vet – Ar Tropig) avec Uitlanders du Ter.



Le match amical entre les deux écuries GEM Equitation et Or Vet – Ar Tropig est toujours d’actualité. Les deux veulent remporter le circuit fédéral à la fin de la saison !

La prochaine étape se déroulera à Saint-Lô (50) du 17 au 20 octobre.

