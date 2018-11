Tim Stockdale nous a quittés

Le 4 octobre, Tim Stockdale annonçait qu’il devait se tenir éloigné des terrains de compétitions de saut d’obstacles en raison d’un cancer de l’estomac qui venait de lui être diagnostiqué. En quelques semaines, la maladie a pris le dessus, jusqu’à lui ôter la vie hier, à Northampton. Entouré de sa femme et de ses fils, Tim Stockdale s’est éteint à cinquante-quatre ans seulement.

Cavalier international depuis 1988, Tim Stockdale s’était illustré sur nombre de terrains de compétition à travers le monde, à commencer par Vigo (Espagne) où il avait remporté le Grand Prix de la Coupe du monde en 2009, associé à Fresh Direct Corlato. La saison suivante, il s’était emparé de la victoire dans les Grands Prix CSI 3* et CSI 5* de Canteleu (France) et Hickstead (Grande-Bretagne).

Avec plus de cinquante sélections pour représenter la Grande-Bretagne en Coupes des nations, Tim Stockdale avait obtenu une sélection en championnats à trois reprises. En selle sur Frest Direct Parcival, il s’était élancé lors des Jeux équestres mondiaux de Jerez de la Frontera (Espagne) en 2002. Associé à Fresh Direct Corlato, le Britannique avait obtenu son ticket pour les Jeux olympiques Pékin en 2008 (dont les épreuves équestres s’étaient tenues à Hong Kong), un an avant de prendre part aux championnats d’Europe de Windsor (Grande-Bretagne) la saison suivante.



En 2011, Tim Stockdale avait fait son retour à la compétition après avoir subi une triple fracture des cervicales, qui l’avait écarté de longs mois des terrains de concours.



Depuis l’annonce de son décès, les messages d’hommage se multiplient sur les réseaux sociaux, et tous ses pairs se souviennent d’un grand homme de cheval.