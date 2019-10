Timothée Anciaume revient au plus haut niveau à Saint-Tropez

Pour cet avant-dernier Grand Prix CSI 4* de l’Hubside Jumping Fall Tour 2019, le chef de piste italien Andrea Colombo avait aujourd’hui proposé un parcours à la hauteur du plateau : sacrément relevé! Treize obstacles, seize efforts, des cotes à 1,55m et un parcours dont une immense majorité des grands noms du saut d’obstacles mondial ne sont pas parvenus à trouver la clé. Vainqueur de l’épreuve majeure de vendredi, l’Italien Emilio Bicocchi a commenté : “Le premier parcours était très complet dans les difficultés, parfaitement juste pour ce niveau d’épreuve et de dotation“, réagissant après sa première manche fautive de quatre points. “Chaque obstacle a entraîné son lot de fautes, le chef de piste a fait un excellent travail!“ Seul cinq couples, dont l’actuel numéro un mondial, le Suisse Steve Guerdat, sont finalement parvenus à se qualifier pour le barrage.

Premier à s’élancer dans un barrage à cinq, le Normand Timothée Anciaume a réalisé le premier double sans-faute dans un chronomètre très rapide! À sa suite, le Français Hugo Breul est parvenu à légèrement descendre le temps de référence avec Utahmano Alu, mais sera éliminé plus tard, les stewards ayant décelé des traces de sang sur les flancs de son cheval, en application du règlement de la FEI. Victorieuse dans l’épreuve phare hier soir, la Luxembourgeoise Charlotte Bettendorf, a également bouclé un sans-faute, mais moins rapide. Idem pour le champion olympique de Londres Guerdat, parfait sur les barres avec Albfuehren’s Maddox, mais toujours moins rapide que le Français. Dernier cavalier à s’élancer, l’Argentin José María Larocca Jr terminé à une superbe troisième place avec Finn Lente.

Huit ans après, Timothée Anciaume revient sur les podiums de haut niveau!

Timothée Anciaume s’est donc imposé dans ce Grand Prix phare et a empoché la dotation de 25 000 euros. Sacrée performance pour le talentueux Normand, qui ne s’était pas imposé dans une épreuve internationale de ce niveau depuis… 2011! “La qualificative d’avant-hier était déjà délicate et ce Grand Prix l’était tout autant”, a-t-il déclaré en sortie de piste. “Mais le sport, aujourd’hui, a été relevé, et je crois que c’était correctement dosé. Dans le barrage, j’aurais encore pu être plus rapide dans la dernière ligne, notamment en enlevant une foulée comme quelques chevaux l’ont fait. J’avais un bon rythme de bout en bout, je l’ai maintenu et cela m’a permis de signer un bon chronomètre! Isabeau est une jument extraordinaire que je monte depuis un an. Ici, à Grimaud, elle a terminé troisième, deuxième et première des épreuves auxquelles elle a participé. La réussite sur les derniers concours est hallucinante, et je remercie chaleureusement ses propriétaires, le Haras de Méautry et Edouard de Rothschild, pour la confiance qu’ils m’accordent. Je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée pour Hugo Breul, avec lequel je partage cette victoire. Il y a des règles dans notre sport. Je ne polémiquerai pas, mais je pense fort à Hugo qui reste, à mes yeux, un homme de cheval que je respecte énormément.“

Prochaine étape pour Timothée Anciaume et Isabeau ? “Nous irons le plus loin possible ; je crois que nous avons encore une marge de progression, très encourageante.“