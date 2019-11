Tolède de Mescam et Uruguay Courcelle changent de cap

Coup sur coup, deux chevaux Tricolores ont quitté leurs anciens pilotes. Tolède de Mescam, complice du Breton Tony Cadet depuis mars 2018, a pris la direction des écuries de Kevin Staut, numéro 2 Tricolore. Avec Tony Cadet, la fille de Mylord Carthago s’était illustrée sur les pistes nationales et internationales, remportant notamment les Grands Prix 2* du Longines Master de Paris en 2018 et d’Auvers cette année. Pour leur première participation au niveau 5*, Tony Cadet et Tolède de Mescam s’étaient même imposés en ouverture du CSI 5* de Dinard, devant leur public. Le transfert de Tolède de Mescam, qui a déçu son cavalier, comme il l’a confié à Studforlife, a été expliqué par sa propriétaire au média spécialisé GRANDPRIX-Replay.com. “Nous avions des problèmes humains et de communication avec Tony Cadet, et il s’agit là de l’unique raison pour laquelle nous avons cherché quelqu’un pour monter Tolède. […] Je suis juste une amoureuse de mes chevaux, qui ne se retrouvait plus dans la relation que nous avions avec Tony Cadet”, a-t-elle notamment précisé. Avec son nouveau cavalier normand, Tolède de Mescam fera ses grands débuts dès ce week-end, à l’occasion du CSI 4* de Maastricht.

Présent le week-end dernier au CSI 5*–W de Lyon, Uruguay Courcelle a, lui, quitté la France. En effet, le fils de Lamm de Fétan a rejoint les écuries Stephex. Jusqu’alors propriété de son cavalier et de l’ancien sélectionneur des Bleus, Laurent Elias, le Selle Français de 11 ans a été cédé à Stephan Conter. Avec son fidèle pilote, Uruguay Courcelle avait signé l’une de ses plus belles performances cet été à l’occasion du Longines Global Champions Tour, terminant quatrième du Grand Prix dominical, quelques semaines après avoir décroché la même place dans le Grand Prix 2* de Vichy.