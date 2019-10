Tom McEwen domine au CCI 5*-L de Pau

Intouchables ces quatre dernières années lors du CCI 5*-L de Pau, l’un des cinq concours de complet d’un tel niveau à travers le monde, les Bleus n’ont pu faire la passe de cinq le week-end passé. Dans le domaine de Sers, le Britannique Tom McEwen a en effet été le meilleur de bout en bout, prenant la tête de la compétition dès le dressage avec le Selle Français par Diamant de Semilly, Toledo de Kerser. Douzième au classement mondial édité mensuellement par la Fédération équestre internationale, le cavalier a conclu le premier des trois tests avec 24,9 points, et n’a ajouté que 0,8 points à son score lors du cross.



L’Australie a été particulièrement bien représentée à Pau, puisque Christopher Burton et Shane Rose ont complété le podium, respectivement sur Quality Purdey et Virgil. Deuxième à l’issue du cross, Alexander Bragg a tout perdu en écopant de huit points lors de l’hippique avec Zagreb. Le Britannique a terminé au pied du podium, devant sa compatriote, la championne du monde Rosalind Canter associée à Zenshera.



Bien que champion olympique par équipes à Rio de Janeiro il y a deux ans, Mathieu Lemoine participait le week-end passé à son tout premier CCI 5*-L. Pour l’occasion, il avait choisi de compter sur Tzinga d’Auzay, qui lui a permis de décrocher la neuvième place et donc de réaliser la meilleure performance française.

La compétition a malheureusement été marquée par l’euthanasie d’Archie Rocks, le cheval du Suisse Felix Vogg. Âgé de onze ans, le hongre s’est en effet fracturé l’épaule au niveau de l’obstacle n°28B du cross. Malgré les efforts des vétérinaires présents sur place, il a été décidé de l’endormir pour abréger ses souffrances.