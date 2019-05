Top départ pour le CSIO de Saint-Gall

Il y a deux semaines s’est déroulé le premier CSIO 5* de l’année à La Baule, où l’équipe suédoise avait remporté le premier temps fort du week-end en s’adjugeant la Coupe des nations, et où Simone Blum s’était emparée du Grand Prix dominical. Nul doute qu’il en sera de même pour la deuxième étape de Coupe des nations Longines à Saint-Gall, en Suisse.

Ainsi, à quelques lieues du fameux lac Constance, certains des meilleurs cavaliers internationaux vont fouler la piste en herbe de ce fameux CSIO 5*. Le vendredi aura lieu la Coupe des nations avec huit équipes présentes dont cinq marqueront des points pour la première Division européenne. Ainsi, sont attendues: la Suisse évidemment, la Grande-Bretagne, l’Italie, l’Autriche et la France, tenante du titre de la Coupe des nations. Trois équipes seront présentes en tant qu’invitées : le Brésil, emmené par le chef d’équipe helvète Philippe Guerdat, le Danemark et la Norvège. Parmi les favoris, les Suisses auront bien sûr à coeur de faire bonne figure chez eux. D’autant plus après leur dernière place dans la Coupe des nations de Rome la semaine dernière… Son leader Steve Guerdat devrait ainsi participer à cette épreuve avec sa merveilleuse Albfuehren’s Bianca. La France peut aussi espérer une bonne performance malgré leur huitième place au CSIO 5* de Rome. Notamment grâce à la présence de figures solides telles que Pénélope Leprevost, Kevin Staut, ou encore Nicolas Delmotte. D’autant plus qu’il s’agira pour la France de conserver son titre! Il ne faudra pas non plus oublier le Brésil, qui viendra en Suisse avec une équipe séduisante emmenée par Pedro Veniss et son exceptionnel Quabri de l’Isle.

En plus de la Coupe des nations Longines, le Grand Prix du dimanche devrait aussi mobiliser les cavaliers. Luciana Diniz l’avait remporté l’année dernière avec sa merveilleuse jument Fit For Fun 13, mais, discrète depuis de nombreux mois, elle sera pas présente pour défendre son titre. En plus des célèbres pilotes venus pour la Coupe des nations, d’autres grands noms du saut d’obstacles seront au rendez-vous en individuel. C’est le cas du seul suédois présent à Saint-Gall : Henrik von Eckermann avec son talentueux Que Bueno de Hus, cinquième du Grand Prix 5* de Mexico en avril dernier. Le Belge Grégory Wathelet sera lui aussi le seul représentant de sa nation et tentera sa certainement chance avec son hongre de dix ans Spike van de Withoeve. À signaler, la venue de Michel Robert, normalement retraité du haut niveau depuis 2013, à ce concours avec ses deux juments de talent Une Etoile Landaise et Emerette.