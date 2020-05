Toujours plongé dans le coma, Juan Matute Guimón montre des progrès

Le talentueux Espagnol, Juan Matute Guimón, est plongé dans le coma depuis près d’une semaine. Après avoir subi deux opérations, dont une de plus de sept heures, le cavalier de dressage semble montrer de nouveaux signes encourageants.

Les nouvelles semblent aller dans le bon sens pour le jeune Juan Matute Guimón, encore plongé dans le coma après une lourde chirurgie subie la semaine dernière. L’Espagnol de vingt-deux ans continue de se battre, aidé par les nombreux messages de soutien qu’il reçoit chaque jour de la part de ses amis et camarades de compétition.

Aujourd’hui, Paula, la soeur de Juan, a donné des nouvelles de ce-dernier, se montrant plutôt optimiste compte tenu de la situation préoccupante. “Le scanner d’aujourd’hui montre de légers signes d’amélioration, toutefois les docteurs ont choisi de le laisser dans un coma artificiel encore un peu afin de donner à son cerveau le temps de se reposer et de se remettre. L’attente est difficile pour nous, mais la vie confère les batailles les plus rudes à ses plus grands soldats”, a-t-elle notamment écrit.

Equitation Les centres équestres ont rouvert et les compétitions Jeunes Chevaux vont reprendre fin mai HIER À 19:15

Samedi dernier, Paula avait annoncé que son frère avait subi une seconde opération, pendant près de sept heures. “Mon frère, aujourd’hui tu as battu ton record personnel. L’opération a été un succès avec un score de 100 %”, avait-elle salué sur Instagram. Par ailleurs, l’Espagnole avait précisé que son frère demeurerait dans le coma pendant quelques jours, afin de pouvoir se remettre de l’opération convenablement.

Pour rappel, le talentueux dresseur espagnol, sélectionné lors des Jeux Équestres Mondiaux de Tryon en 2018 avec son équipe nationale, Juan Matute Guimón, avait été hospitalisé dans un état grave, après avoir perdu connaissance en descendant de cheval, mardi 5 mai. D’abord pris en charge à Madrid pour une hémorragie cérébrale, le jeune espoir du dressage hispanique avait été admis dans l’enceinte de l’hôpital universitaire de Jiménez Díaz, où il se trouve toujours aujourd’hui.

Equitation Le Longines Global Champions Tour de Monaco n’aura pas lieu en 2020 HIER À 16:02