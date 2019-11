Tout reste encore possible pour les dresseurs Tricolores en vue des Jeux Olympiques

À Tryon, en 2018, pour les Jeux Équestres Mondiaux, la France n’avait pas envoyé d’équipe, préférant tout miser sur les Européens Longines de Rotterdam. Finalement, après la déconvenue subie par Charlotte Chalvignac et Lights of Londonderry, éliminés pour cause d’irrégularité, la France a dû poursuivre la compétition avec seulement trois couples. Et les performances de Morgan Barbançon, Arnaud Serre et Stéphanie Brieussel n’avaient suffi à qualifier les Français pour Tokyo. Le quatuor avait échoué pour moins de quatre points, face au Danemark, à l’Irlande et au Portugal, qui avaient raflé les derniers tickets mis en jeu pour l’échéance olympique. Mais finalement, il se pourrait bien que le drapeau tricolore soit représenté au pays du soleil levant ! En effet, les pays déjà qualifiés doivent remplir certaines conditions avant le 31 décembre 2019. Mais les critères qualificatifs ne sont toujours pas remplis pour deux nations : l’Afrique du Sud et le Brésil.

Avant la fin de cette année, les nations qualifiées pour Tokyo doivent compter au minimum trois cavaliers ayant scoré au moins deux fois 66 % dans un Grand Prix de niveau 3*. En outre, ces notes doivent avoir été attribuées par des juges n’étant pas de la même nationalité que les athlètes en question. Pour l’heure, l’Afrique du Sud compte deux cavaliers remplissant ces critères, tandis que le Brésil n’en compte qu’un. L’avenir olympique de ces deux nations semble plus qu’incertain. Dans le cas où ces deux pays ne parvenaient pas remplir les conditions nécessaires, une ou deux équipes seraient repêchées à leur place. Seraient ainsi sélectionnées les nations pouvant compter sur les trois meilleurs cavaliers au classement mondial. La France pourrait ainsi être sauvée et s’envoler pour Tokyo grâce aux très bonnes performances d’Alexandre Ayache et Zo What, Morgan Barbançon et Sir Donnerhall II ainsi Anne-Sophie Serre et Actuelle de Massa.

Et si jamais la France ne décrochait pas un billet de dernière minute, elle pourrait toujours espérer s’offrir une place individuelle. Les deux premiers couples du groupe B du classement olympique offriront une place, non nominative, à leur nation. Chez les Bleus, Morgan Barbançon, qui tente de grappiller des points depuis plusieurs mois, figure en tête avec Sir Donnerhall II. Désormais, il faut attendre la fin de l’année pour connaître le sort qui sera alloué aux Tricolores, dont le destin dépend des autres nations…