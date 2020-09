Quatrième étape du Grand National FFE/AC Print de concours complet au Pin-au-Haras, dans l’Orne, du 10 au 13 septembre 2020

Pour cet ultime rendez-vous, pas moins de trente-six couples sont engagés dans l’épreuve Pro Élite. Un week-end sportif en perspective car plus de quatre-cents couples sont attendus dans l’ensemble des épreuves Amateurs et Pros ainsi que dans les championnats de France des As et des chevaux de Sept ans programmés en parallèle.

Dans la Pro Élite, Thomas Carlile, vainqueur de l’étape du Haras de Jardy, dans les Hauts-de-Seine mi-juillet, s’élancera avec deux montures alors qu’Astier Nicolas prendra part à l’épreuve avec Babylon de Gamma. Le Lieutenant-Colonel Thibaut Vallette et Qing du BriotIFCE, gagnants de l’étape du Pin-au-Haras il y a quelques semaines, sera de retour sur ce même lieu. Il sera épaulé par Nicolas Touzaint qui n’a pas hésité à engager trois chevaux: Eboli, Absolut GoldHDC et Vendée Globe’Jac*HDC. Comme au mois d’août, Jean-Lou Bigot sera engagé avec Aktion de Belhème*Concept PGO et Utrillo du Halage alors qu’Arnaud Boiteau y sera avec son fidèle Quoriano*IFCE.

La bataille pour décrocher la victoire s’annonce relevée car seront présents Karim Laghouag et Gwendolen Fer avec deux montures chacun, Luc Château avec deux chevaux également, Christopher Six, Raphaël Cochet, Maxime Livio ou encore Victor Levecque et Ugo Provasi.

Programme de l’épreuve Pro Élite

Vendredi: dressage à partir de 13 heures

Samedi: cross à partir de 10 heures,

Dimanche: saut d’obstacles en milieu d’après-midi.

Huitième étape du Grand National FFE/AC Print de saut d’obstacles à Barbaste, dans le Lot-et-Garonne, du 11 au 13 septembre 2020

Pour ce huitième acte de la saison, trente-trois couples sont attendus dans le Grand Prix Pro Élite 1,50m, qui sera imaginé par Grégory Bodo et débutera dimanche dès 14h.

Olivier Robert prendra le départ avec Vivaldi des Meneaux, Vadrouille d’Avril et Carlotta de Labarde alors que son coéquipier Lucas Fournier sellera Valmont de Fleyres.

Marie Demonte, gagnante de l’étape de Villers-Vicomte, dans l’Oise fin juillet, jouera à domicile ce week-end. Très en forme en ce moment avec de nombreux classements lors des CSI varois de Grimaud ces dernières semaines, la cavalière prendra part à la compétition avec trois montures: Vega de la Roche, Manchester et Dindoctro.

Figurent également dans la liste des engagés : Aurélien Leroy, barragiste lors de l’étape de Cluny en Saône-et-Loire, Sébastien Duplant, Vanessa Margottin et Allan Pacha qui a débuté le circuit à Tours, en Indre-et-Loire, il y a deux semaines.

Quatrième étape du Grand National FFE/AC Print de dressage à Cluny, en Saône-et-Loire, du 11 au 13 septembre 2020

En 2019, ce rendez-vous faisait son entrée dans le calendrier du Grand et avait attiré dix-huit couples dans l’épreuve Pro Élite. Cette année, ils ne seront pas moins de vingt-trois au départ samedi après-midi.

Le Pôle Equivallée Haras national de Cluny enchaîne les étapes du circuit puisqu’il y a moins d’un mois, Erwan Boucher et toute son équipe recevaient les écuries de saut d’obstacles. Ce week-end, places au lices et aux cabines de dressage.

Pour ce dernier rendez-vous avant la finale, Morgan Barbançon Mestre, gagnate l’an passé de ce rendez-vous, sera de nouveau de la partie en Bourgogne- Franche-Comté avec Sir Donnerhall II. Maxime Collard et Charlotte Chalvignac prendront part à l’épreuve avec respectivement Cupido PB et Lights of Londondery. Nicole Favereau avec Ginsengue fera également le déplacement.

Le programme du week-end:

Samedi: Grand Prix Pro Élite

Dimanche : Grand Prix Spécial Pro Élite et Reprise Libre en Musique Pro Élite

