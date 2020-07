Trois victoires qui ont marqué la carrière de Rodrigo Pessoa

Le cavalier brésilien Rodrigo Pessoa fait partie de ces cavaliers au palmarès incroyable. Il a notamment pu compter sur le légendaire Baloubet du Rouet, et les tous aussi bons Tomboy, Lianos ou HH Rebozo. Retour sur certaines des victoires les plus marquantes du fils de Nelson Pessoa, le “Sorcier brésilien”, lui aussi légende vivante du saut d’obstacles.

Jeux équestres mondiaux de Rome, 1998

Au début de la saison 1998, Rodrigo Pessoa a vu arriver dans ses écuries Lianos, que lui confie son propriétaire Vittorio Orlandi. L’entente est très rapide, si bien qu’après une victoire dans le Grand Prix de Wiesbaden et un double sans-faute dans la Coupe des nations d’Hickstead en juillet, le Brésilien s’envole avec lui pour disputer les Jeux équestres mondiaux de Rome, au lieu d’emmener son olympique Tomboy.

Rodrigo a manifestement fait le bon choix, puisqu’après avoir été en tête à l’issue des trois manches, le couple a remporté le titre de champion du monde en individuel à la suite de l’épreuve tournante. Le Brésilien y avait réalisé un sans-faute avec Lianos, Thor des Chaines, le Selle Français de Thierry Pomel, ainsi que Calvaro V, le cheval de Willi Melliger, ainsi qu’un petit parcours à quatre points avec Jolly Cœur, la monture de Franke Sloothaak.

Finale de la Coupe du monde de Las Vegas, 2000

Performance historique pour Rodrigo Pessoa et le petit alezan Baloubet du Rouet, qui sont les seuls à avoir remporté cette finale trois années consécutives. En effet, après deux succès en terre scandinave à Helsinki et Göteborg, respectivement en 1998 et 1999, le couple a récidivé outre-Atlantique. Qualifiés d’office à la suite de leur victoire l’année précédente, leurs débuts de la compétition ne sont pas des plus sereins, le Selle Français ayant connu un épisode fiévreux le premier jour. Néanmoins, ils se sont imposés d’emblée dans l’épreuve de vitesse, et ont conservé un score vierge de pénalité tout au long de la compétition. Sans contestation aucune, le légendaire couple a gagné cette finale en gardant la tête tout du long, comme l’année précédente.

Jeux olympiques d’Athènes, 2004

À la suite du déclassement de l’Irlandais Cian O’Connor, son cheval Waterford Crystal ayant été testé positif à deux substances interdites, Rodrigo Pessoa et Baloubet du Rouet ont été sacrés champions olympiques en individuel à Athènes, ville historique des Jeux, plusieurs mois après la fin de la compétition. Le couple avait déjà obtenu une médaille de bronze, par équipes, quatre ans plus tôt à Sidney.

Au total, Rodrigo Pessoa a représenté le Brésil lors de six éditions des Jeux olympiques consécutives, et était porte-drapeau lors de la cérémonie d’ouverture à Londres, en 2012, rentrant dans le cercle fermé des cavaliers ayant accédé à cet honneur.

