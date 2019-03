Troisième mois au sommet pour Steve Guerdat

Pour la première fois de sa carrière, Steve Guerdat parvient à rester trois mois consécutifs au sommet du classement mondial Longines FEI. Le Suisse compte plus de cent-cinquante points d’écarts avec son poursuivant Mclain Ward, ce qui ne représente pas une marge extraordinaire. L’Américain n’a pas démérité. En effet, il a obtenu de bons résultats à Wellington, en Floride, avec notamment une deuxième place dans un CSI 4* en début de mois avec Tradition de la Roque, et une première place en Coupe des nations le week-end dernier avec Contagious. L’États-unien demeure donc un redoutable adversaire pour l’helvète. Pour la troisième place, Daniel Deusser a su s’imposer. Après sa victoire dans l’étape de la Coupe du monde Longines bordelaise avec son exceptionnel Tobago Z en début de mois, l’Allemand a su faire la différence et passer du cinquième au troisième rang mondial. Pour la quatrième place, deux cavaliers sont ex-æquo. En effet, Marcus Ehning et Harrie Smolders ont tous deux obtenu 2856 points ! La meilleure femme du classement est l’indétrônable Beezie Madden, qui conserve la huitième place.



Côté français, Kevin Staut parvient à monter d’un rang et passe quatorzième grâce à sa troisième place dans l’épreuve majeure du jeudi à Doha et sa victoire dans l’épreuve qualificative pour le Grand Prix du Longines Global Champions Tour de Doha, en selle sur Viking d’la Rousserie. Simon Delestre demeure dix-neuvième au classement. À noter la superbe remontée de Félicie Bertrand qui intègre le Top 100 pour la première fois de sa carrière. Sa victoire dans le Grand Prix dominical du CSI-W de Bordeaux avec l’incroyable Sultane des Ibis et son deuxième rang dans le Grand Prix CSI 3* de Vilamoura en selle sur Ilena de Mariposa ont fortement joué sur cette ascension. Julien Epaillard a lui aussi fait un bond en avant de treize rangs puisqu’il obtenu deux classements et une victoire lors du Longines Global Champions Tour de Doha, sur Usual Suspect d’Auge, le week-end dernier.