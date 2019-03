Un incendie détruit les écuries de la famille Rothenberger

Les écuries de dressage de la famille Rothenberger, situées au nord de Francfort, en Allemagne, ont subi un incendie dévastateur hier en début de matinée. Selon un premier bilan établi, quatre chevaux y auraient perdu la vie tandis que deux pompiers seraient blessés, et les dégâts matériels seraient estimés à un million d’euros.

À 6h15 du matin, des flammes ont surgi du manège du haras Erlenhof. Ce bâtiment de 2.500m2 a été entièrement détruit. Puis, le feu s’est attaqué à un bâtiment adjacent, et s’est ensuite répandu jusque dans les écuries. Les membres de la famille Rothenberger présents sur place ont été alertés par les aboiements de leur chien, et ont ainsi pu appeler les secours le plus vite possible. Ces derniers ont mis plusieurs heures à venir à bout de l’incendie. Ils ont fait leur possible pour évacuer les humains du haras mais aussi les équidés qui n’avaient pas réussi à s’enfuir. C’est d’ailleurs en tentant de secourir les malheureux équidés que deux d’entre eux auraient été blessés.

«Sönke et Sanneke (les enfants de la famille, ndlr) se sont rendu compte qu’il y avait le feu car notre chien a aboyé», raconte la famille sur son site internet. «Sönke a réussi à amener Cosmo (cheval avec lequel il a obtenu la médaille d’or olympique par équipes en dressage aux Jeux olympiques de Rio en 2016 mais aussi trois médailles aux championnats d’Europe Longines de Göteborg en 2017 et un titre mondial par équipes l’an passé à Tryon, ndlr) dans la grange de la famille Krause et à sauver Goldi, mais plusieurs autres chevaux sont blessés. Sanneke est en observation à l’hôpital en raison d’une intoxication causée par la fumée, mais elle va très bien.»

Malheureusement pour la famille Rothenberger, bien qu’aucune perte humaine ne soit à déplorer, le sinistre est parvenu à piéger certains chevaux qui n’ont pas pu être sauvés des flammes, et à ravager une grande partie du haras. Elle a dressé un rapide bilan de ses pertes: «Il est clair que nous avons perdu une grande partie du travail de toute une vie. Notre manège, notre écurie, plusieurs jeunes chevaux et quelques retraités… Nous vous tiendrons informés quand nous en saurons plus et quand nous trouverons les mots.»

Eurosport adresse son soutien à la famille Rothenberger et aux pompiers touchés par cette épreuve.